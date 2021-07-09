OPPO, CVPR 2021’den 12 Ödülle Döndü

Computer Vision and Pattern Recognition Conference-CVPR 2021’e katılan dünyanın önde gelen başkan akıllı eser markası OPPO, yapay zeka alanındaki başarılı çalışmalarıyla 7 farklı yarıştan toplam 12 mükafatla döndü. Bunlar ortasında şirketin kesim başkanı teknolojik güçlerini ve yapay zekadaki yenilikçi atılımlarını gösteren 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük mükafatı yer aldı.

OPPO’yu yarışta, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, grupların çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha düzgün hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.

OPPO Akıllı Algılama Ünitesi Baş Mühendisi Eric Guo, yarış ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl müsabakanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık imajların görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik mükafatı almıştık. Bu yıl da müsabakada harikulâde sonuçlar elde ettiğimiz için çok memnunuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D Manzaralardan 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve vakit içinde insan aksiyonlarının lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, konut, ofis, fotoğrafçılık, sıhhat ve mobilite üzere çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha uygun hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı tecrübeler sunmayı amaçlıyoruz.”

OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve beşerler ortasındaki karmaşık etkileşimleri manaya, tanımlama ve kestirim etme yeteneğini kıymetlendiren, müsabakanın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 mükafatın ortasında 3 mükafatın sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük mükafatını kazandı.

OPPO yapay zekanın insanları manaya yeteneğini geliştiriyor

‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D Manzaralardan 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz formlarını yaklaşık 1 mm’lik bir kusurla yine oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 defa 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve şahsileştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre görüntü teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve toplumsal platformlarda daha varlıklı ve daha kusursuz artırılmış gerçeklik filtrelerine müsaade verecek.

Uzay ve vakti anlayan yapay zeka

OPPO’nun yapay zeka yetenekleri, uzayda ve vakitte insan aksiyonlarını tanıyabilecekleri kademeye geldi. Yarışın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding vazifelerinde ikinci sırada yer aldı. Vazifenin emeli, bir futbol maçı görüntüsünde kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması güç olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali üzere bir düzineden fazla aksiyonu tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç tahlilleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki görüntüleri tahlil ederek bir kullanıcının hayatından kıymetli anları, haftalık öne çıkan klipler üzere otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.

MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization misyonlarında ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, sadece görsel bilgileri kullanarak bir görüntüdeki konuşma, çömelme ve yürüme üzere ondan fazla aksiyon çeşidini yanlışsız bir halde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı konutlarda çocuklara, evcil hayvanlara yahut yaşlılara daha uygun bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok yarar sağlayabilir. Örneğin bir bebek yahut bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek hareketler sergilediği anda öteki bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.

OPPO ayrıyeten, sanayinin hem uzay hem de vakit bilgilerini içeren birinci bilgi setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, sırf görüntüdeki bireylerin çeşitli davranışlarını gerçek bir formda belirlemekle kalmıyor, birebir vakitte vakitlerini ve pozisyonlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi yalnızca ne yaptığınızı değil, birebir vakitte nerede ve ne vakit yaptığınızı da anlıyor.

OPPO, yapay zeka teknolojisinin hudutlarını keşfetmeye devam ediyor

Bu yılki CVPR’de OPPO, yarışın LOVEU (Long-form Görüntü Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük mükafatı alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir muvaffakiyet elde etti. LOVEU yarışı, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük kıymet teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, görüntü işlemede yüz algılama ve davranış tanıma üzere öbür yapay zeka vazifelerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.

2D imaja dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Yarışı’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü konutuna götürdü. Orjinal manzaralardan derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha âlâ iç ve dış yer navigasyon tecrübeleri sunmak için ToF üzere derinlik sensörlerinin yerini alabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı