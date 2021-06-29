OPPO Kablosuz Kulaklık Modelleri Enco X ve Enco Air ile Dünya Müzik Günü’nün Keyfine Varın

Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü’nün keyfini en güzel biçimde yaşamak için OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air harika birer tercih olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen başkan akıllı eser markası OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air, Dünya Müzik Günü’nde müzikseverler için harika birer tercih olarak karşımıza çıkıyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X kusursuz bir Hi-Fi tecrübesi sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini muvaffakiyetle geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın birinci kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.

Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: Enco X

Dayanılmaz bir Hi-Fi tecrübesi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin birinci eseri olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit faal gürültü tedbire özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında seyahat ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için azamî gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü tedbire modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Şayet isterseniz gürültü tedbire özelliğini büsbütün devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü denetim algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit düzeneği sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylelikle gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir biçimde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir yahut 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.

‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın birinci kablosuz kulaklığı: Enco Air

OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam dizaynıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir dizaynla birlikte geliyor. Suya sağlam kulaklıklar ayrıyeten su sıçramalarından etkilenmeyecek halde IPX4 sertifikasına sahip ve ülkü bir günlük kullanım sunuyor. Süratli şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile sırf 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme mühleti elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini muvaffakiyetle geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın birinci kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan birinci eser olması, inanılmaz performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air’ın, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı