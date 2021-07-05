OPPO Marvel Hayranları İçin Reno5 Marvel Edition’ı Duyurdu

OPPO Reno5’in çarpıcı tasarımı ve teknik yeteneklerinden güç alan Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterleri ve öbür karakteristik ögeleri akıllı telefonla birleştirerek Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Dünyanın önde gelen önder akıllı eser markası OPPO, Marvel iş birliğiyle geliştirilen yeni OPPO Reno5 Marvel Edition modelini duyurdu. OPPO Reno5’in çarpıcı tasarımı ve teknik yeteneklerinden güç alan Reno5 Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterleri ve öteki karakteristik ögeleri akıllı telefonla birleştirerek dünya çapındaki Marvel hayranlarının sahip olmak isteyeceği bir eser olarak dikkat çekiyor.

Marvel klasiği teknolojinin geleceğiyle buluşuyor

OPPO Reno5 Marvel Edition’ın tasarımı Avengers: Endgame sinemasındaki karakterin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip Quantum Suit kıyafetlerinden ilham alıyor. Akıllı telefonun art kasasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America’nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak ‘A’ logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens Süreci kullanılarak pürüzsüz ve parlak dokunuşlarla oluşturulan ‘A’ logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünüyor. Ayrıyeten akıllı telefonun ardı, Black Widow logosundan ilham alınarak ‘X’ harfini oluşturacak formda tasarlandı. ‘X’ harfinin verdiği tesir, iki farklı gerecin bir kombinasyonuyla oluşturuldu. Dokulu kaplama, The Avengers kahramanları tarafından giyilen yüksek teknoloji eseri kıyafetleri anımsatan eşsiz bir akıllı telefon hissi yaratıyor.

Marvel Edition’ın elektro kaplama süreciyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma formülüyle oluşturuldu. Düğmenin etrafındaki kırmızı kısım, akıllı telefonun Marvel hayranları tarafından her açıdan kolaylıkla tanınmasını sağlıyor. Akıllı telefonun ön kısmında, kullanıcılara net ve sürükleyici bir izleme tecrübesi sağlayan 6,4 inç genişliğinde 90Hz yenileme suratında AMOLED bir ekran yer alıyor.

171 gr tartıya ve 7,8 mm inceliğe sahip OPPO Reno5 Marvel Edition, kullanıcıların Reno modelinden beklediği tecrübeden ödün vermeden Marvel Cihanı heyecanını Reno5 Serisi’ne getiriyor.

Kendi Marvel Evreninizi yaratın

OPPO Reno5 Marvel Edition, Marvel ruhunu akıllı telefonun dış görünüşünün çok daha ötesine taşıyor. OPPO Reno5 Marvel Edition kullananlar, başlangıç animasyonu esnasında Avengers logosuyla karşılaşınca anında Marvel Evreni’ne geçiş yapıyor. Akıllı telefonu 50W süratli şarj ile şarj ederken ekran üst kısmında beliren şarj durumu, Iron Man’in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor.

OPPO Reno5 Marvel Edition en yeni ColorOS 11.1 sürümüyle geliyor lakin kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni’nden öğelerle büsbütün özelleştirilmiş özel tasarım ayrıntıları da içeriyor. Ana ekranın art planı, akıllı telefonun dış dizaynındaki üzere güçlü çizgiler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir dizayna sahip. Ayrıyeten, ana ekranda yer alan orjinal OPPO uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni’ndeki çeşitli kahramanlar yahut ilgili öğelerle değiştirildi. Örneğin kamera simgesi, Iron Man’in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen bildiri simgesinde ise Kaptan Amerika’nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.

OPPO ayrıyeten, sadece OPPO Reno5 Marvel Edition için Marvel’in Avengers kahramanlarını içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturdu. Akıllı telefonun dizaynında yer alan simgelerle ve öbür Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına büsbütün sürükleyici bir tecrübe sunuyor. Bunların yanında, Marvel sinemalarının açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap şekli bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni’ne bir defa daha götürüyor.

Ambalajdan aksesuarlara Marvel tüm ayrıntılarda

Akıllı telefonun dizaynına ek olarak, OPPO Reno5 Marvel Edition ile birlikte gelen ambalaj ve aksesuarlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Ambalajı açınca hayranların göreceği birinci şey, özel bir karta basılı, klasikleşmiş bir dizi Avengers logosu olacak. Kulaklık, SIM kart çıkarma iğnesi, şarj aygıtı ve kablosu dahil kutudan çıkan her şey, Marvel’s Avengers grafikleri ve renkleri içeriyor. Kutuda ayrıyeten, altı adet özgün Marvel Avengers karakteri içeren kırmızı bir art plana sahip, Marvel’e mahsus şekilde tasarlanmış esirgeyici bir telefon kılıfı da yer alıyor.

OPPO Marvel Edition’ın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 5.299 TL.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı