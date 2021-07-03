OPPO, Sürdürülebilir Ekosistemde Açık Kaynağı Teşvik Etmek İçin LF AI & Data Foundation’a Katıldı

OPPO, Sürdürülebilir Ekosistemde Açık Kaynağı Teşvik Etmek İçin LF AI & Veri Foundation’a Katıldı

OPPO, sağlam ve sağlıklı yapay zeka ekosistemleri oluştururken bu teknolojileri herkes için daha erişilebilir hale getirme eforlarını hızlandırıyor.

Dünyanın önde gelen önder akıllı eser markası OPPO, yapay zeka, makine tahsili, derin öğrenme ve data alanı içindeki açık kaynak projelerini destekleyen LF AI & Veri Foundation’ın idare şurasına birincil üye olarak katıldığını duyurdu. Farklı kesimlerden 49 üyenin yer aldığı ve 2018 yılının mart ayında Linux Vakfı tarafından kurulan LF AI & Veri Foundation, açık bir yapay zeka ve bilgi topluluğu oluşturmak, desteklemek, iş birliğini sağlayarak ve topluluğun tüm üyeleri için yeni fırsatlar yaratarak yapay zeka, makine tahsili ve bilgi dahil pek çok alanda açık kaynak inovasyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor. OPPO ve öbür önde gelen üyeler, yapay zeka teknolojisinin inovasyonunu ve benimsenmesini hızlandırmak için açık kaynaklı yapay zeka ve bilgi topluluklarını teşvik ederek buna kıymetli katkılarda bulunacaklar.

‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuna gerçek ilerleyen OPPO, tecrübe interneti çağında geliştiricilerin ve ortakların birbirlerini zenginleştirdiği açık bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Uzun yıllardır yapay zeka ve bilgi teknolojisine yatırım yapan OPPO’nun yapay zeka ve bilgi mühendisliği sistemi, konuşma tabanlı yapay zeka, makine tahsili, şahsileştirilmiş teklif algoritmaları, bulut&veri hizmetleri, zımnilik ve güvenlik üzere temel teknolojilerde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ve geliştiricilere daha güzel hizmetler sunuyor. OPPO’nun LF AI & Veri Foundation’a katılmasıyla tecrübeli teknoloji uzmanları Liam Zheng ve Dr. Jia Jimin idare konseyi ve teknik müracaat konseyinin temsilcileri olarak hizmet verecekler. Vakfın öteki üyeleriyle yakın iş birliği içerisinde olacak Liam Zheng ve Dr. Jia Jimin üretimdeki açık kaynak araçlarını kullanmak için en düzgün uygulamaları birlikte keşfedecekler.

LF AI & Veri Foundation İcra Yöneticisi Dr. İbrahim Haddad, hususla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Vakıf seviyesindeki tüm komitelerimizde oy kullanma hakkına sahip olacak OPPO’nun idare heyetimize katılmasından büyük memnunluk duyuyoruz. Açık kaynak gelişimini ve açık kaynaklı yapay zeka ile data teknolojilerinin entegrasyonunu daha emniyetli hale getiren sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulmasını destekliyoruz. Bu gayretin farkında olan OPPO, sağlıklı bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek için ziyadesiyle çalışıyor.”

Herkes için teknolojik gelişmeleri daha da ileriye taşıyan OPPO, geçtiğimiz yılın haziran ayında Linux Vakfı’nın bir projesi olan OpenChain’in birinci platin üyesi oldu. Ekim ayında ise ColorOS arayüzü, açık ve iş birliğine dayalı bir ekosistem oluşturma umuduyla kaynak açarak kullanıcı tecrübesini daha da düzgünleştirdi. Bu yılın mart ayında ise OPPO Breeno, Çin’de aylık yüz milyondan fazla faal kullanıcıyı kapsayan birinci akıllı telefon sesli asistanı oldu. Haziran ayında ise OPPO Breeno takımı, sanayi önderi üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile birlikte en kapsamlı Çin konuşma yapay zekası bilgi setini yayınladı.

Bir ekosistem şirketi olmayı hedefleyen OPPO, gelecekte sürdürülebilir kalkınma ve en son teknolojilerin toplu olarak benimsenmesi konusunda global açık kaynak topluluğuyla daha derin bir ilgi kurmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı