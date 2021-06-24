OPPO’nun Dynaudio Ortaklığıyla Geliştirdiği Kablosuz Kulaklık Modeli Enco X Türkiye’de Satışa Sunuldu

OPPO, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin birinci eseri olan Enco X kablosuz kulaklık modelini Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC™ kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar harikulade bir Hi-Fi tecrübesi sunuyor.

Dünyanın önde gelen önder akıllı eser markası OPPO, gerçek kablosuz stereo özelliğine sahip Bluetooth takviyeli kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC™ kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar fevkalade bir Hi-Fi tecrübesi sunuyor. Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin birinci eseri olarak dikkat çekiyor.

Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi

Enco X kablosuz kulaklık modeli, OPPO’nun deneyimli akustik ustalığı ile İskandinav ses devi Dynaudio’nun uzmanlığının birleşmesiyle ortaya çıktı. Dynaudio’nun baş akustik uzmanları ve OPPO’nun kendi akustik takımının Avrupa’nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları ağır araştırmalar, testler ve akortlar OPPO Enco X’in birinci sınıf ses kalitesiyle sonuçlandı.

OPPO birinci DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. 13 yıl sonra yesyeni DBEE 3.0 Ses Sistemi’nde yeni materyaller, yeni bir yapı ve yeni teknoloji yer alıyor. OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift şoförlü bir dizayna sahip. Öndeki manyetik kaplamalı şoför yüksek frekansları yönetirken, gerideki üç katmanlı kompozit dinamik şoför orta ve düşük frekansları denetim ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz iletim sağlayan LHDC™ ile desteklenen paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, doğal bir derinlik içerisinde kusursuz ve pürüzsüz sesin keyfini çıkarmanıza imkan tanıyor.

Gürültüyü istediğiniz modda önleyebilirsiniz

Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit etkin gürültü tedbire özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında seyahat ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için azamî gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü tedbire modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Şayet isterseniz gürültü tedbire özelliğini büsbütün devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü denetim algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit düzeneği sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylelikle gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir halde duyuluyor.

OPPO düşük gecikme geleneğini sürdürüyor

Enco X kablosuz kulaklıklar, OPPO’nun daha evvelki kulaklık modellerinde kullandığı düşük gecikme geleneğini sürdürüyor. Yeni binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha fazla kararlılık, sistem seviyesinde ultra düşük gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyon geliştirilirken gecikme ve temas paraziti daha da azaltıldı.

25 saat pil ömrü

• Şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir yahut 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Şarj kutusu olmadan beş buçuk saat müzik dinleyebilir yahut üç buçuk saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. (Veriler 50 ses düzeyi için geçerli)

• Azamî gürültü tedbire moduna geçtiğinizde ise kulaklığınız şarj kutusu varsa 20 saat, yoksa dört saat çalışıyor. [1](Veriler 50 ses düzeyi için geçerli)

Akıllı ve sezgisel denetimler

Basitçe bir sonraki müziğe geçmek yahut gürültü tedbire modunu değiştirmek için OPPO Enco X kablosuz kulaklığınızı yalnızca dokunarak denetim edebilirsiniz.

•Çift tık denetim: Kulaklıkların rastgele birine çift tıklayarak bir sonraki müziğe geçebilir, gelen aramaya cevap verebilir yahut görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.

•Kaydırarak denetim: Kulaklıkların rastgele birini kaydırarak ses seviyesini denetim edebilirsiniz.

•Dokun ve basılı tut denetimi: Kulaklıkların rastgele birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü tedbire modu ortasında değişim yapabilirsiniz.

• Üç tık denetim: Bu denetimle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.

Bu standart tıklama usullerini kulaklık fonksiyonları menüsünden değiştirerek kendinize mahsus hale getirebilirsiniz.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı