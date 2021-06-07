Optiyol, 810 bin dolar yatırım aldı

Bulut tabanlı yeni kuşak rota optimizasyonu tahlili olan Optiyol’un yatırım cinsinde; Ford Otosan’ın kurumsal teşebbüs sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Dinçer Lojistik, Coşkunöz Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu yer aldı. Yerli teşebbüsün bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1.1 milyon dolara ulaştı. Şirket, aldığı yeni yatırımla önümüzdeki devirde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş iştirakleri ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek.

Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kurulan Optiyol, süratli tüketim eserlerinden perakendeye, e-ticaretten nakliyeciliğe, lojistik operasyonları yürüten pek çok kesime eşsiz bir SaaS rotalama tahlili sağlıyor. İşletmelerin tedarik zinciri gereksinimlerine yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiriyor.

Aldığı yatırımın 460 bin dolarını Arya Bayan Yatırım Platformu’nda yer alan Özer Hıncal, Emin Ataç, Mustafa Dinçer, Utku Aytemur, Umut Kartal, Hakan Çevikoğlu ve Ahu Serter’den alan Optiyol; Arya Yatırım platformunun son 6 ayda kapattığı 6’ncı Teknoloji yatırımı oldu.

Yerli teşebbüs, daha önce TİKAD, StartersHub ve Seedstars’ın da bulunduğu yatırımcılardan 290 bin dolar yatırım almıştı; böylelikle aldığı yatırım miktarı 1.1 milyon dolara ulaşmış oldu.

SaaS olarak sunduğu dinamik rota optimizasyonu ile sevkiyatların vaktinde ve en az maliyetle taşınmasını sağlayan Optiyol; yakıt maliyetlerinde yüzde 15-25, sefer sayılarında yüzde 5-10 oranlarında azalma sağlarken, vaktinde teslimat oranlarını da yüzde 20-30 oranında artırıyor. Taşınabilir şoför uygulaması ile hem araçların hem de siparişlerin gerçek vakitli olarak izlenebilmesini; gönderici, taşıyıcı ve alıcıların uçtan uca tüm nakliye süreci hakkında anlık bilgilenmesini sağlıyor.

Türkiye pazarında hakimiyetini artıran Optiyol’un müşterileri ortasında kendi dağıtım operasyonunu hayata geçiren Beymen, büyük kargo ve e-ihracat alanında süratle büyüyen Horoz Lojistik, 80’den fazla ülkeye ihracat yapan Eczacıbaşı Tüketim Eserleri, Türkiye’nin başkan paketli kuruyemiş markası Tadım, Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi Kervan Besin ve önder teknoloji eserleri dağıtıcısı Arena Bilgisayar bulunuyor.

Optiyol, California’da Bay Area, Los Angeles ve Sacramento’da online market hizmeti veren Buffalo Market ile çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda, Texas merkezli Truckl ile de iş iştiraki yaptı. Truckl, gelişmiş blockchain teknolojisi sayesinde kıymetli eserlerin taşınmasında araçların rota takibini sağlayan bir teknoloji firması olarak öne çıkıyor.

Optiyol yurtdışına açılıyor

Şirket, aldığı yeni yatırımla önümüzdeki devirde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş iştirakleri ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini açıklıyor.

Bugün e-ticaret hacminin tüm dünyada 4 trilyon doların üzerine çıkması ve kent içi son kilometre operasyonlarının karmaşıklığı Optiyol üzere yeni jenerasyon yaklaşımlara gereksinimi artırıyor. Optiyol’un Kurucu Ortağı Dr. Ozan Gözbaşı, son yıllarda rota optimizasyonu tahlillerine yönelik talebin katlanarak arttığını vurgulayarak şunları söz ediyor: “Dünya genelinde taşıma kapasitesi, e-ticaret hacmindeki artışı karşılayamadığı için eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılması ehemmiyet arz ediyor. Müşteriler süratli, fiyatsız ve kelam verilen vakitte teslimat beklediğinden; firmaların hem lojistik maliyetlerini en aza indirmeleri hem de süreçlerini dijitalleştirmeleri gerekiyor. Optiyol’un klâsik tahlillerden en kıymetli farkı, saha deneyimini geniş bir bilgi seti ile matematiksel olarak algoritmalara aktararak hem ekonomik hem de uygulanabilir planlar sunması. Alanında ülkemizin ve dünyanın en düzgün kurumlarında yetişmiş uzmanların yer aldığı grubumuzla küresel ölçekte savlı bir tahlil geliştirdik. Yeni yatırımla birlikte hem yatırımcılarımızla değerli stratejik iş birliklerine imza atacağız hem de yurt dışında süratle büyüyeceğiz” diyor.

Hibya Haber Ajansı