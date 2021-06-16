Yazın tabağınızda ne olduğunu bilerek sağlıklı beslenin!

Yazın tabağınızda ne olduğunu bilerek sağlıklı beslenin!

 Tüm mevsimlerde olduğu üzere sıcak yaz aylarında da sağlıklı beslenme için besin eserlerinin nerede hangi
Ana Sayfa Eğitim 16 Haziran 2021 19 Görüntüleme

ÖRAV’dan bağış sertifikası

ÖRAV’dan bağış sertifikası

Çocukların birinci kahramanı olan babaları için manevi ve manalı bir armağan olarak hazırlanan sertifikalarla binlerce öğretmenin mesleksel gelişiminin desteklenmesine ve onlar aracılığıyla da her çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşmasına kalıcı bir katkı sunulacak.  
Hibya Haber Ajansı

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