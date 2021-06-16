Çocukların birinci kahramanı olan babaları için manevi ve manalı bir armağan olarak hazırlanan sertifikalarla binlerce öğretmenin mesleksel gelişiminin desteklenmesine ve onlar aracılığıyla da her çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşmasına kalıcı bir katkı sunulacak.
Hibya Haber Ajansı
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ÖRAV’dan bağış sertifikası
Çocukların birinci kahramanı olan babaları için manevi ve manalı bir armağan olarak hazırlanan sertifikalarla binlerce öğretmenin mesleksel gelişiminin desteklenmesine ve onlar aracılığıyla da her çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşmasına kalıcı bir katkı sunulacak.
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