Ordu'da Meclis kararını verdi

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ordu için önemli kararlar alındı.

ORDU (İGFA) – Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Mayıs ayı toplantısını, meclisi yerinde takip etmek isteyen Ordu Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Büşra Genç açtı. Büşra Genç toplantının açılışında bir konuşma yaparak Ordu’ya yapılan ve özellikle gençlere hitap eden çalışmalarla ilgili Başkan Güler’e teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLER: “SEÇİMLER DEMOKRASİ ŞÖLENİDİR”

Gündem maddelerine geçmeden önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de meclis üyeleri ve kamuoyuna çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimler hakkında konuşan ve sorunsuz bir süreç yaşandığını aktaran Başkan Güler, “Yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hafta sonunda da seçimimiz var. Seçimler aynı zamanda demokrasilerin şölenidir. Şu ana kadar Ordu’ya yakışır şekilde en ufak bir problem olmadan bütün siyasi partiler arasında güzel bir anlayışla seçim atmosferi gerçekleşti. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bütün siyasi partilerimizin programına uygun ortam oluşturduk. Meclis günümüzü dahi değiştirdik. Ordu’nun son zamanlarda gördüğüm en önemli şeyi depremdeki dayanışması ve seçim dönemindeki harikulade olgunluğu. Burada aynı zamanda Ordu üs kimliği ve Ordu duygudaşlığı da ortaya koyuldu” dedi.

“DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ”

Önemli işlere imza attıklarını aktaran Başkan Güler, çalışmalarda hız kesmeyeceklerini belirtti.

Sahil ilçelerdeki çalışmaların ardından yukarı ilçelere ağırlık veren çalışmalar olacağını vurgulayan Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Burada hem ekonomik hem kültürel hem sportif çok güzel çalışmalarımız var. Bu dönemde yukardan aşağıya doğru ineceğiz. Gülyalı’dan Altınordu’ya Perşembe’sine Fatsa’sına Ünye’sine doğru sahili tamamladık. Şimdi ağırlığı daha çok yukarıdaki ilçelere vereceğiz. Orada üretimi aşağıya indireceğiz. Kalan yol, su gibi ince işleri yukarıdan aşağıya doğru oluşturacağız. İkinci yüzyıla çalışmalarımızı bu doğrultuda oluşturacağız.”

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE ÖNEMLİ DESTEKLER VERİYORUZ”

Amatör spor kulüplerine yapılan destekler hakkında bilgi veren Başkan Güler, “Amatör spor kulüpleriyle bir araya geldik. Onlar için 2,5 milyon TL’ye yakın destek sağladık. Ordu’da çok güzel spor yansımaları var. Aybastı Kırkpınar’dan daha etkin bir yer olacak. Güreş artık dönemsel olarak yapılacak yılda bir defa değil. Naklen yayınlar yapılacak. Bu çalışmaları güzel bir şekilde oluşturacağız. Ordulu Mustafa Bük, Türkiye’de 5 altın kemer sahibi biridir. Onunla ilgili yoğun bir çalışmamız olacak. Bir yandan roket çalışması yapılan ilçede güreş çalışması yapılıyor” diye konuştu.

“TARIMA ÖNEM VERİYORUZ”

Tarım alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Güler, tohum dağıtımından aşılama eğitimine kadar her şeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

“Mesudiye’de ata tohumları dağıttık. Geçen hafta 45 ton tohum dağıttık. Tüm Ordu’da 27 bin dönüm atıl toprağı tarıma açtık. Burada da sebze fideleri dağıttık. Bu zamana kadar 2,5 milyon fide dağıttık. 240 metrelik 80 sera dağıtmıştık. 19 ilçede aşıcı yetiştirdik. Meyve ağaçlarında aşılama öğretiyorlar. Ordu’da tarıma önem veriyoruz.”

“ÇATIŞMAYI BIRAKARAK DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATILMALI”

Ordu’nun çatışmayı bırakarak daha büyük adımlar atması gerektiğinin altını çizen ve Ordu için yapılan ve hazırlanan çalışmalardan bahseden Başkan Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Ağaç sökme makinası aldık. 19 ilçede herhangi bir yerde olan ağacın yerini değiştirmek istiyorsanız olduğu yerden çıkarıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Ağaç sökme makinası emrinizde. Belde evleri hizmetinize açtık. Melet projesi devam ediyor. Giresunlular Melet’i öncelikli olarak ziyaret etmeye başladılar. Amacımız ekonomiye ağırlık vermek. Ordu’da tarımla, çevreyle, şelalelerle yeşil ekonomiyi başlattık. Çambaşı’nın ardından Türkiye’nin en büyük kayak merkezini Göndeliç’e kazandırmak istiyoruz. Ordu çatışmayı bıraksın, ekonomisine baksın ve daha büyük adımlar atsın. Bunu yapmaya çalışıyoruz.”

“İKİNCİ YÜZYILA ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ”

Lisanlı depo, aktif karbon, serbest bölge ve birçok alanda yapılan çalışmalarla Ordu’yu ikinci yüzyıla hazırladıklarını söyleyen Başkan Güler, gündem öncesi sözlerini şöyle tamamladı:

“Lisanslı depo yapacağız. Yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Aktif karbon binası bitmek üzere. Çikolatada yurt dışına açılma çalışmaları içeresindeyiz. Ünye limanıyla ilgili bir serbest bölge çalışmamız var. Önce Ordu’da yapalım dedik, ancak teknolojik olarak bir eksiklik çıktı. Uzun süredir yaptığımız çalışma hızlandı. Şimdi 140 dönümlük bir serbest bölge olacak. Bütün Ordu’nun emrinde olacak. O çalışmanın da sonuna geldik. Tarım, turizm, teknoloji ve ticaret bunların hepsinde Ordu lojistik il olacak. Pastayı büyüteceğiz ve kendi işimize bakacağız. İkinci yüzyıla çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Buradaki en büyük pay da sizin.”

42 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

42 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste 24 gündem maddesi karara bağlanırken 18’i komisyona havale edildi. Meclis, 16 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşimini gerçekleştirmek üzere tekrar toplanacak.

Kaynak : İGFA