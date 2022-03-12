Ormanya’da hayvan bakıcılığı kursu verildi

Sertifikalı hayvan bakıcılığı eğitimi KO-MEK işbirliği ile Ormanya’da gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Büyükşehir bünyesinde bulunan birimlere eğitim desteği vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok branşta farklı kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vererek daha donanımlı olmalarını destekleyen KO-MEK, Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile alanında uzman eğitimciler eşliğinde önemli bir eğitimi başlattı. Hayvanların beslenmesi, sağlık ve üreme gibi birçok konuda teorik ve pratik konuların anlatıldığı eğitimler toplamda 108 saati kapsıyor. Acısu KO-MEK kurs merkezi tarafından planlanan eğitimler Veteriner hekim Muhammet Nalkıran tarafından verildi.

KANATLI HAYVANLARDA PARAZİT VE HASTALIKLAR

Ormanya’da gerçekleştirilen eğitimlere Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personel katıldı. İki modül eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kanatlı hayvanların bakımı ve barınak temizliği, kanatlı hayvanları iç ve dış parazitlere karşı koruma ve kişisel hijyen, zoonoz hastalıkları ve önleyici yöntemlerin yanı sıra dezenfeksiyonu hakkında bilgiler verildi.

İŞ SAĞLIGI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Ormanya’da çalışan personelin hayvana yaklaşımı zapturat yönteminin gösterildiği bir diğer modülde günlük barınak kontrollerinin önemi, hayvanların beslenmesi ve yem bitkileri çeşitliliği aktarıldı. Hayvanlarda üreme ve doğum konusunda detaylı bilgilerin aktarıldığı eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında önemle duruldu.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN

Kurulduğu günden beri bir halk üniversitesi olmayı başaran meslek ve sanat alanında şimdiye kadar 358 farklı branşta 726 bin 035 kişiye eğitim veren KO-MEK’e başvuruda bulunmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.