ortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor”

Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasına ait değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli “Sigorta kesimimizin amiral gemisi durumunda olan trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en süratli ve en şeffaf biçimde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıyeten sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı istikametli hareketler gözlenmeye başladı” dedi.

Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasıyla birlikte; mecburî trafik sigortası kapsamında ‘değer kaybı’, ‘sürekli sakatlık’ ve ‘destekten mahrum kalma’ tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallerine ait yasal çerçeve çizilerek, trafik kazaları sonucunda ziyan gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve süratli bir formda ödenebilmesinin yolu açıldı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortasında kelam konusu adımla belirsizliklerin ortadan kalktığının altını çizerek, “Düzenleme ile artık trafik sigortasında rastgele bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatlar bilimsel tekniklere nazaran hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek ziyanı en kısa müddette karşılanabilecek. Böylece gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Tıpkı biçimde şirketlerimizin bu sigorta eserinde yaşadığı fiyat oluşturma meçhullüğü de ortadan kalktı” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız hakkını en kısa müddette alacak”

Trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağına dikkat çeken Atilla Benli, “Artık standart gelmesi ile, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur olan taraf ne alacağını, sigorta şirketleri de ne ödeyeceğini bilecek. Son devirde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren dava müddetinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak” dedi.

“Aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yapıyoruz”

Türkiye Sigorta olarak, tüm eser kümelerinde olduğu üzere trafik sigortasında da aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yaptıklarına dikkat çeken Atilla Benli, “24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren ve yaptırılması zarurî olan trafik sigortasında yapılan düzenlemeler sonrası şirket olarak maliyetlerimizde azalma olduğunu gördük ve bunu da havuz dışı poliçe fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. 7 basamaklı fiyat oluşumu içinde bir basamakta yüzde 40’a varan indirim sağlarken, öbür basamaklarda değişen oranlarda fiyat düzenlemelerimiz oldu. Yeni düzenleme ile SEDDK’nın, gerekli çalışmaları yaparak hesaplama metodlarını netleştirmesiyle birlikte sigorta şirketleri sayısal tahlil kestirimlerini daha düzgün yapacak ve trafik sigortasındaki tüketici lehine indirimler başka firmalara da yansıyacaktır” dedi.

“Değer kaybı hesabında netlik sağlandı”

Atilla Benli, düzenleme içinde bir öteki değerli netliğin de kelam konusu poliçe kaynaklı ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması üzere tazminatların ödenmeyecek olması olduğunu tabir etti. Benli, “Artık şoförler, küçük hasarlar için kıymet kaybı tazminatı talep edemeyecek. Bedel kaybı tazminatında aracın piyasa kıymeti, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan kesimleri ile hasar fiyatı dikkat alınacak. Trafikten çekilecek ve hurdaya çıkmış araçlar da sigortadan paha kaybı tazminatı alamayacak. Tüm bunlar bölümümüz için kıymetli belirsizlikler ve kıymetli bir maliyet kalemleri olarak önümüzde duruyordu. Bu durumun ortadan kalmış olmasında en kıymetli faydayı vatandaşlarımız elde etmiş oldu. Tazminat ve kıymet kaybında önümüze çıkan ekstra maliyetlerin ortadan kalkmasıyla birlikte trafik sigortası poliçe fiyatlarında kıymetli ölçüde aşağı istikametli hareket olacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı