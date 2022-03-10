Oryantiring Sporcuları 13 Madalyayla Döndü

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya’da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

Katıldığı her şampiyonada adından söz ettiren ve derecelere ambargo koyan İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da başarılarıyla göz doldurdu. Başarılı sporcular; 5 birincilik madalyası, 6 ikincilik madalyası ve 2 üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 13 madalya ile İnegöl’e döndü.

2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring takımı sporcularının elde ettiği dereceler ise şöyle: Birinci gün orta mesafe yarışmasında; 16 yaş A Kategorisinde Aleyna Minden Türkiye Şampiyonu, 16 yaş B Kategorisinde Hatice Batur Türkiye Şampiyonu, 35 yaş Kategorisinde Pawel Biederman Türkiye Şampiyonu, 16 Yaş B Kategorisinde Melek Tekin Türkiye İkincisi, 35 Yaş Kategorisinde Ozan Çelik Türkiye İkincisi, 35 Yaş Kategorisinde Lila Biederman Türkiye İkincisi, 18 Yaş kategorisinde Ebrar Aşır Türkiye üçüncüsü, 20 yaş kategorisinde Sueda Berksoy Türkiye Dördüncüsü, 21 yaş Elit Kategoride Hilal Oruç Türkiye beşincisi.

2. gün uzun mesafe yarışmasında ise; 16 yaş B Kategorisinde Mustafa Bilge Türkiye Şampiyonu, 16 Yaş B kategorisinde Melek Tekin Türkiye Şampiyonu, 16 yaş kategorisinde Rabia Aslan Türkiye ikincisi, 18 yaş B kategorisinde Ebrar Aşır Türkiye ikincisi, 35 yaş kategorisinde Lila Biederman Türkiye ikincisi, 16 yaş Kategorisinde Aleyna Minden Türkiye üçüncüsü, 21 yaş Elit Kategoride Hilal Oruç Türkiye beşincisi, 20 yaş A Kategorisinde Semanur Özdemir Türkiye beşincisi, 16 yaş Kategorisinde Ahmet Yazıcı Türkiye altıncısı olarak yarışmayı tamamladı.

Alınan bu sonuçlarla 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalya ile dönen İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, yarışmaya damga vurdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı