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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 9 Mart 2022 41 Görüntüleme

Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Osmangazi Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Mart ayı olağan meclis toplantısı öncesi Osmangazi Belediyesi’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, belediye olarak devam eden projelerin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin de belirlenen takvim çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni de kutlayan Erdönmez’in bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Osmangazi Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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