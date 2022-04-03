Osmangazi’de ‘Ulusların Yükselişi’ Söyleşisi

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ulusların Yükselişi’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ile düzenledi.

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen söyleşiye Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır’ın yanı sıra öğrenciler katılım gösterdi. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, program kapsamında sanayileşme politikalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak zengini ülkelerin uyguladıkları yanlış politikalardan dolayı ekonomilerinin erimiş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yülek, “Afrika’da yer alan Togo, en iyi pamuk üretiminin olduğu bölgedir. Fakat hiçbir şekilde gelir düzeyi gelişmemiştir. Çünkü, ülkelerin orta ve üst gelir seviyeye çıkmaları için sanayi politikalarına ihtiyacı vardır. Zaten sanayileştikten sonra hizmet sektörü gelişir. Bu yüzden kaynaklar her zaman doğru kullanılmalıdır. Almanya, Japonya, İsviçre, Çin, Tayvan gibi ülkeler, yükselmeyi dünya ölçeğinde yüzde yüz sağlamıştır” dedi.

Söyleşiyi ilgiyle takip eden öğrenciler, program sonunda verdikleri bilgilerden dolayı Yülek’e teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı