Osmaniye’de deprem

Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 09:14’de Osmaniye’de , meydana gelen zelzele yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının şiddeti 4.1olarak ölçüldü.
Hibya Haber Ajansı
Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 09:14’de Osmaniye’de , meydana gelen zelzele yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının şiddeti 4.1olarak ölçüldü.
Hibya Haber Ajansı
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