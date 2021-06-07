Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

 Diş eti kanaması en yaygın formda diş fırçalama esnasında kan görülmesi halinde fark edilir. Bunun yanı s
Ana Sayfa Son Dakika 7 Haziran 2021 19 Görüntüleme

Osmaniye’de deprem

Osmaniye’de deprem

Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 09:14’de  Osmaniye’de , meydana gelen zelzele yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının şiddeti 4.1olarak ölçüldü.

Hibya Haber Ajansı

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