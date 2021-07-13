Ostim Endüstriyel’den iştirak edinimi

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş, iştirak edinimine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizce KAP’ta yapılan 04.05.2021 tarihli açıklamamızda, Ankara’da faaliyet gösteren, ısı aygıtları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ait protokol imzalandığı ve protokol gereği süreçlerin 30.06.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerektiği kamuoyuna duyurulmuştu. 21.06.2021 tarihli açıklamamızda, Tera Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporuna nazaran şirketin piyasa pahasının 60.303.101 TL olarak hesaplandığı, şirketin %50 payının satın alınması için 27.500.000 TL’lik teklif verilmesinin uygun görüldüğü kamuoyuna duyurulmuştu. MEKSİS Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi’nin %50 oranındaki payların satın alınması için verdiğimiz teklif hissedar tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede payların satın alınma süreci başlatılmış ve Rekabet Kurumu’na dönem sürecinin onaylanması talebiyle müracaatta bulunulmuştur. Satın alma bedelinin şirketimizin son açıklanan finansal tablolarındaki etkin toplamına oranı %9,55, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara nazaran oluşan hasılat fiyatına oranı %35,23 olan şirketle 25 Haziran 2021 tarihi prestiji ile yapılan kontrat ile şirketin %50 oranındaki payının, pay sahibinden devralınması karşılığında 27.500.000 TL nakden ödenmiş, pay senetleri fiziken devralınarak ortaklar hisse defterine işlenmiştir. Zaman süreci Rekabet Kurumu’nun müsaade vermesi koşuluna bağlanmış olduğundan pay bölümü için nakit ödenen meblağ üzerine blokaj konulmuştur. Şirketin öbür %50 oranındaki payını satın alan Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş ile hissedarlar mukavelesi imzalanmış ve Şirketin idaresine ait temeller belirlenmiştir. Ayrıyeten Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş, şirketimiz ismine periyot sürecini Rekabet Kurumu’nun onaylamaması halinde devre mevzu pay senetlerini alacağına dair taahhüt vermiştir.”

Hibya Haber Ajansı