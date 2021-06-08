Ostim’in bakanlık başvurusuna onay

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş’nin kayıtlı sermaye tavan artışı ve müddet uzatımı için Ticaret Bakanlığı’na yaptığı müracaat onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ait yaptığımız müracaat, bakanlığın 02.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064378107 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Yapılacak birinci genel şura toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı fiyatının 135.000.000 TL’den 765.000.000 TL’ye çıkarılması ve 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ait konu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı