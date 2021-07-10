”Otizmli Bireyler İş Gücünde” Mobil Uygulamasına Altın Örümcek Motivasyonu

Türkiye’yi 44 yıldır lezzet ve sıhhatle buluşturan Eker’in, Tohum Otizm Vakfı’yla birlikte gerçekleştirdiği “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeli kapsamında İŞKUR’un dayanağı ile geliştirdiği “Otizmli Bireyler İş Gücünde-OBİG” taşınabilir uygulaması, 19. Altın Örümcek Ödülleri’nde “Mobil Uygulama-Hizmet” kategorisinde ikinciliği kazandı.

Türkiye’nin en beğenilen markalarından biri olan Eker, iş koçu takviyeli istihdam modeli “Otizmli Bireyler İş Gücünde” ile ses getirmeye ve fark yaratmaya devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok saygın mükafatın sahibi olan “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeli, son olarak dijital dünyanın itibarlı mükafatı Altın Örümcek tarafından onurlandırıldı.

Eker’in, İŞKUR’un “Engellinin İstihdamını Sağlayacak Dayanak Teknolojilerine Ait Projeler” hibe dayanağı ile geliştirdiği “Otizmli Bireyler İş Gücünde-OBİG” taşınabilir uygulaması, sonuçları 22 Haziran’da açıklanan 19. Altın Örümcek Ödülleri’nde “Mobil Uygulama-Hizmet” kategorisinde en güzel ikinci uygulama olarak belirlendi.

Altın Örümcek Mükafatları; web, dijital pazarlama, taşınabilir teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha âlâ tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması hedefiyle düzenleniyor. 2002 yılından bu yana DorukNet tarafından sistemli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek, bu alanda Türkiye’deki birinci ve tek bağımsız tertip olma özelliğini taşıyor.

Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıran taşınabilir uygulama

“Otizmli Bireyler İş Gücünde-OBİG” taşınabilir uygulaması, istihdam edilerek iş gücüne kazandırılan otizmli yahut öbür yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin hayatını kolaylaştıran özellikler sunuyor. Uygulama; otizmli bireylerin yapacağı işi küçük basamaklara ayırarak görsel/işitsel uyaranların yardımıyla daha kolay öğrenebilmesini, vakit idaresi yapabilmesini ve yaptığı işleri görerek kendini motive edebilmesini destekliyor. Digadiga Ajansı tarafından geliştirilen uygulamada yer alan kısımlar otizmli bireylerin şahsî ihtiyaçlarına ve yapacakları işin özelliklerine nazaran kişiselleştirilebiliyor.

Eker, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte hayata geçirdiği “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeliyle otizmli bireylere bağımsız ömür ve istihdam imkânı yaratarak, toplumsal yarar sağlamaya odaklanırken öbür kurumlara da örnek olmayı amaçlıyor. İş modeli kapsamında, otizmli yetişkin bireyler iş ve ömür koçlarının takviyesi ile fabrika ortamında çalışarak, nizamlı gelir elde etme ve toplumsal hayata karışabilme imkânına sahip oluyor. 3 iş koçu ve 1 süpervizörün dayanağı ile 8 otizmli bireyi istihdam eden Eker, bu sayıyı 12 şahsa çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı