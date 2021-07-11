Otizmli çocuklara imzalı forma

Otizmli çocuklara imzalı forma

 İlkay Gündoğan, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek dermanları olan eği
Ana Sayfa Sağlık 11 Temmuz 2021 6 Görüntüleme

Otizmli çocuklara imzalı forma

Otizmli çocuklara imzalı forma

İlkay Gündoğan, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek dermanları olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum şartlarında hayatlarını sürdürebilmelerine yönelik bilgi ve takviye ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtaçlığı olan devlet okullarına malzeme takviyesi sunmak hedefiyle yürüttüğümüz Sınıf Donanımı Projesine, yeni eğitim periyodunda ismine açılacak sınıf ile katkı sunacak. 

İmzalı formaları Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine ulaştıran İlkay Gündoğan “otizmin farkında, onların yanında” olduğunu söz etti.
Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Sağlık ve fitness uygulamaları kişisel verileri koruyamıyor

Sağlık ve fitness uygulamaları kişisel verileri koruyamıyor