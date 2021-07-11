Otizmli çocuklara imzalı forma

İlkay Gündoğan, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek dermanları olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum şartlarında hayatlarını sürdürebilmelerine yönelik bilgi ve takviye ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtaçlığı olan devlet okullarına malzeme takviyesi sunmak hedefiyle yürüttüğümüz Sınıf Donanımı Projesine, yeni eğitim periyodunda ismine açılacak sınıf ile katkı sunacak.

İmzalı formaları Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine ulaştıran İlkay Gündoğan “otizmin farkında, onların yanında” olduğunu söz etti.

Hibya Haber Ajansı