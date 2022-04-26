Otogarlarda bayram yoğunluğu 29 Nisan’da, havalimanlarında ise 30 Nisan’da başlıyor!

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala seyahat severlerin planları netleşti. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN’un verilerine göre, 2 gün izin alarak 9 günlük bayram tatili yapma fırsatı sunan bayramda uçak ve otobüs bileti tercihlerinde Ankara, İzmir, İstanbul öne çıkarken en çok Antalya’da otel rezervasyonu yapıldı.

Ramazan Bayramı tatiline çok az kaldı. Özellikle çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunan bayram için seyahatler 29 Nisan Cuma günü başlayacak. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN’un Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Bayram için uçak bileti alanların 95’i yurt içi destinasyonları tercih etti. ENUYGUN kullanıcılarının tercihlerine baktığımızda havalimanlarının 30 Nisan Cumartesi günü daha yoğun olacağını görüyoruz. 29 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında satışları incelediğimizde tatilcilerin 28’i dönüş için bayramın son günü olan 4 Mayıs Çarşamba’yı tercih etmiş. Uçak bileti için tercih edilen destinasyonlar arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana ön plana çıkıyor. Tatil için yurt dışına seyahat etmeyi tercih eden 5’lik kesim ise Bakü, Kişinev, Lefkoşa, Berlin ve Taşkent’e uçacak. Bu tatil tarihleri için satılan en pahalı bilet Manila – İstanbul rotasında 1 yolcu için 26.721 TL olurken en ucuz uçak bileti ise Adana – Antalya rotasında 1 yolcu için 489 TL oldu.” açıklamasını yaptı.

29 Nisan’da otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanacak!

ENUYGUN’dan bayram tatili için otobüs bileti alan kullanıcıların tercih ettiği şehirlerin uçak bileti alanlarla paralel göstererek Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Antalya olduğunu aktaran Özkan, “Otogarlar 29 Nisan Cuma günü daha yoğun bir kalabalıkla karşılaşacak. Otobüs ile yolculuk yapmayı tercih edenler, uçakla yolculuk yapacaklara kıyasla erken davranıp tatillerine önceden başlayacaklar. Otobüs yolcularının 78’i tek başına seyahat edecek. Bayram için ödenen en yüksek otobüs bileti tutarına baktığımızda Esenler – Selanik rotasında 3 yolcu için 2.520 TL ödendiğini görüyoruz. En ucuz otobüs bileti fiyatı ise Kayseri – Ürgüp rotasında 1 yolcu için 15 TL oldu.” dedi.

Antalya ve Muğla otelleri tatilcilerin bayramda da favorisi oldu

Bayram için yapılan otel rezervasyonlarının 46’sının 3 günlük olduğuna dikkat çeken Özkan, “Bu bayram için konaklama tercihlerinde yine bayram tatillerinde en çok tercih edilen Antalya ve Muğla’nın ön planda olduğunu görüyoruz. İstanbul, Bolu ve İzmir ise tercih edilen ilk 5 şehir arasında yer alıyor. ENUYGUN’dan yapılan en yüksek tutardaki rezervasyon 13.090 TL ile 6 kişi için 6 günlük Muğla tatili. 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yurt dışında ise en çok Milano, Athena, Amsterdam, Batum ve Belgrad otelleri için rezervasyon yapıldı. Yurt dışı seyahatlerinde en çok ödenen rezervasyon tutarı 2 kişilik, 8 günlük Milano tatili için 16,766 TL oldu. Uçak satışları ile konaklama tercihlerini incelediğimizde kullanıcıların çoğunluğunun bu bayram tatilini uzatmayı tercih etmediğini söyleyebiliriz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı