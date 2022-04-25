Otokar Servis Günleri 25 Nisan’da başlıyor

Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın ticari araç sahipleri tarafından merakla beklenen bu yılın ilk ‘Servis Günleri’ kampanyası başlıyor. 25 Nisan’da başlayan kampanya kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalar ile Otokar Spectra yağlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Tüm Otokar ticari motorlu araç sahipleri için düzenlenen kampanya 31 Mayıs’ta sona erecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, satış sonrası hizmetleriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin öncü ticari araç üreticisinin her yıl merakla beklenen “Otokar Servis Günleri” kampanyası 25 Nisan’da başlıyor. Ticari araç sahipleri ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından bir ayı aşkın süre boyunca yararlanabilecek.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar’ın ticari motorlu araçlar için düzenlediği “Otokar Servis Günleri” kampanyası kapsamında araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalar ile Otokar Spectra yağlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

Kampanya kapsamında; 4.000 TL ve üzeri (KDV hariç) işlem yaptıran Otokar müşterilerine bluetooth kulaklık*, yetkili servislere giriş yapıp iş emri kartı açtıran tüm müşterilere ise anahtarlık*, hediye edilecek.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde gerçekleşecek bu yılın ilk “Otokar Servis Günleri” kampanyası 31 Mayıs’ta sona erecek. Sektördeki yarım asrı aşan tecrübesi ile pek çok ilke imza atan Otokar’ın düzenlediği kampanya ile ilgili detaylı bilgilere 444 6 857 numaralı “Otokar Müşteri Hattı”ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Aynı zamanda, kullanıcılar en yakın Otokar servisine otokar adresinden ve Otokar uygulamasından erişebilecek. Otokar uygulaması IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı