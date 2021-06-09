Otokar’ın merakla beklenen ‘Servis Günleri’ 14 Haziran’da başlıyor

Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın ticari araç sahipleri tarafından merakla beklenen ‘Servis Günleri’ kampanyası için geri sayım başladı. 14 Haziran’da başlayacak kampanya kapsamında ticari araç sahipleri personellik, yedek kesim, periyodik bakım ve mekanik kesimlerde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Tüm Otokar ticari motorlu araç sahipleri için düzenlenen kampanya 14 Temmuz’da sona erecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, satış sonrası hizmetleriyle kesimde fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin öncü ticari araç üreticisinin her yıl merakla beklenen “Otokar Servis Günleri” kampanyası 14 Haziran’da başlayacak. Ticari araç sahipleri ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından 30 gün yararlanabilecek.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım sarfiyatları ve uygun modül maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar’ın, ticari motorlu araçlar için düzenlediği “Otokar Servis Günleri” kampanyası kapsamında araç sahipleri personellik, yedek kesim, periyodik bakım ve mekanik modüllerde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Kampanyaya katılan tüm Otokar müşterilerine üst seviye sürüş güvenliği için 70 yetkili servis noktasında araç check-up hizmeti fiyatsız olarak yapılacak.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde gerçekleşecek “Otokar Servis Günleri” 14 Temmuz’da sona erecek. Kesimdeki 58 yıllık deneyimi ile pek çok unsur imza atan Otokar’ın düzenlediği kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere 444 6 857 numaralı “Otokar Müşteri Hattı”ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı