Oyak Renault tedarikçilerini ödüllendirdi

Oyak Renault’nun en başarılı tedarikçilerini ödüllendirmek üzere gerçekleştirdiği “2020 YılıTedarikçi Muvaffakiyet Ödülleri” sahiplerini buldu. En Güzel Satınalma Performans Mükafatı; En Âlâ Sürdürülebilir Gelişim Mükafatı, En Âlâ Hizmet Mükafatı ve Pandemi Süreci En Faal Dayanak Mükafatı olmak üzere 4 kategoride toplam 8 şirkete ödül verildi.

TÜRKİYE’NİN en büyük araba üreticisi Oyak Renault Araba Fabrikaları’nın, iş birliği içinde çalıştığı tedarikçilerinin performansını takdir etmek ve daha da uygunlaşmasını teşvik etmek maksadıyla her yıl gerçekleştirdiği “2020 Yılı Tedarikçi Muvaffakiyet Mükafatları” sahiplerini buldu.

Oyak Renault Satınalma Yöneticiliği tarafından düzenlenen ödül merasiminde, En Güzel Satınalma Performans Mükafatı; En Düzgün Sürdürülebilir Gelişim Mükafatı, En Uygun Hizmet Mükafatı ve Pandemi Süreci En Aktif Takviye Mükafatı olmak üzere toplam 4 kategoride 8 şirkete ödül verildi.

Pandemi şartları nedeniyle yalnızca Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, Oyak Renault Satınalma Yöneticisi Cenk Sermet ve ödül alan kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ödül merasiminde; 2020 En Düzgün Satınalma Performans Mükafatı kategorisinde; TEFAS A.Ş, FARPLAS OTOMOTIV A.Ş., COSKUNOZ Metal Form A.Ş, ODELO Otomotiv Aydınlatma A.Ş. ve FAURECIA POLİFLEKS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. mükafata layık görülürken; 2020 En Güzel Sürdürülebilir Gelişim Mükafatı CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş’ nin oldu. En Güzel Hizmet Mükafatı Keyifli Akü ve Materyal A.Ş ‘ye verilirken, Pandemi Süreci En Aktif Dayanak Mükafatı de Bursa Seyahat Birlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye takdim edildi.

Ödül merasiminde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun şunları söyledi: “Bir yıldan uzun müddettir devam eden ve çalışma kurallarımızı epey etkileyen Covid-19 salgını devrinde ortaya koyduğunuz özverili çalışmalarınız için bugün burada bizimle olan siz bedelli konuklarımız başta olmak üzere tüm bedelli tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. Otomotiv bölümünün mevcut durumda bir müddet daha pandemi şartlarında çalışmaya devam edeceği görülüyor. 2021’de de çalışan sıhhatine ehemmiyet veren, güçlü üretim şartlarına en âlâ adapte olan şirketler öne çıkıyor. Bu noktada, 50 yılı aşkın bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz, fabrikamızın en büyük gücü olarak öne çıkarken yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri takip edebilen tedarikçilere olan muhtaçlık kendini daha fazla hissettiriyor. Tedarikçilerimizin de bu esnek üretim kurallarına ahenk sağlayacakları konusundaki inancım ve inancım tamdır.”

Her yıl verilen Tedarikçi Muvaffakiyet Mükafatları, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Yöneticiliği tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, mühlet, geliştirme, idare ve toplumsal sorumluluk maksatlarına ulaşan şirketlere veriliyor.

Ödül alan kuruluşlar:

2020 En Âlâ Satınalma Performans Mükafatı

TEFAS A.Ş

FARPLAS OTOMOTIV A.Ş.

COSKUNOZ Metal Form A.Ş

ODELO Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

FAURECIA POLİFLEKS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020 En Yeterli Sürdürülebilir Gelişim Mükafatı

CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş

2020 En Uygun Hizmet Mükafatı

Memnun Akü ve Materyal A.Ş.

Pandemi Süreci En Faal Takviye Mükafatı

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Editöre not:

OYAK RENAULT ARABA FABRİKALARI

Bursa Oyak Renault Araba Fabrikaları, yıllık 378 bin araba ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault Grubu’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biridir. Oyak Renault, Yeni Clio , Yeni Clio Hibrit ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıyeten bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç etmektedir. Bursa’da 582 483 m2 üzerinde şurası üretim tesislerinde, Karoseri-Montaj ve Mekanik-Şasi Fabrikaları, ARGE Merkezi ve Memleketler arası Lojistik Merkezi bulunmaktadır. 1969 yılında Bursa’da kurulan Oyak Renault Araba Fabrikaları, 2020 yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde bireye istihdam sağlamaktadır. Oyak Renault, Kalite Teminat Sistemi’ni 1996 yılında ISO 9001 dokümanıyla onaylatan birinci Türk araba üreticisi olmuştur. Eylül 1999’da “sıfır hata” ile ISO 14001 dokümanını alan Oyak Renault Araba Fabrikaları, Renault Kümesi etraf siyaseti çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı