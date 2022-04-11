Oyun Alışverişleri Baharın İlk Ayında Zirveyi Gördü

Türkiye’nin öncü oyun ve e-pin satış sitelerinden oyunfor’un açıkladığı verilere göre mart ayında oyun ve oyun içi satışları, şubat ayına kıyasla 20 oranında artış gösterdi.

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları mart ayında, şubat ayına kıyasla 20’lik bir artış gösterdi. Bu artışın önemli bir kısmını PC ve mobil kategorisindeki satışlar oluşturdu. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan ve şubat ayında gözle görülür bir artış sergileyen oyun alışverişleri, mart ayında 2022 yılının en yüksek seviyesine çıkmayı başardı. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu’nun konuyla ilgili görüşlerinde; mart ayında PC ve mobil oyun alışverişlerindeki artışın devam etmesini olumlu karşıladıkları fakat kur farkından oluşan artışlar nedeniyle PlayStation ve Xbox gibi konsol oyunlarının satışlarında düşüşler yaşanmasının ekonomik bir ‘yansıma’ olarak değerlendirdikleri bilgisi yer alıyor.

PUBG Mobile liderliği

Mart ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun PUBG Mobile oldu ve oyun alışverişlerinin önemli bir bölümünü PUBG Mobile sırtladı. Espor tarafında hem dünyada, hem de ülkemizde ‘agresif’ bir politika izleyen Tencent Games’in ve KRAFTON’un yayınladığı PUBG Mobile mart ayında liderliğini ilan ederken, Free Fire en çok ilgi gören ikinci oyun oldu. PUBG New State ise sıralamada yükselişe geçti.

Kategorik dağılım

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

PUBG MOBILE Garena Free Fire PUBG New State Valorant Call of Duty Mobile League of Legends Roblox CS:GO Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Arena of Valor

İllere göre dağılım

Mart ayında bir kez daha en çok satış yapılan ilimiz İstanbul oldu. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım

Mart ayında toplam oyun alışverişlerinin çoğunluğunu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular yaptı ve bu oranı 30 yaş üzerindeki oyuncular takip etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı