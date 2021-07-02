Oyun Kuluçka Programı Başladı

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Uyum Ünitesi ARİNKOM TTO, bu defa oyun bölümünde fikirlerin hayata geçirilmesi için oyun teşebbüs stüdyosu Games United ile yetenek ve deneyimlerini bir ortaya getirerek birlikte oyun temalı bir kuluçka programı düzenliyor. Program, Eskişehir başta olmak üzere dijital oyun dalındaki tüm yaratıcı şahısları ve oyun geliştiricileri buluşturmayı ve bölgede bir oyun ekosistemi kurmayı amaçlıyor. Tıpkı vakitte programın dijital oyun bölümünün gelişmesine ve başarılı projelerin hayata geçirilmesine kıymetli katkılar sunması bekleniyor.

ARİNKOM – Games United Oyun Kuluçka Programı, oyun dalının bir kesimi olmak isteyen ve takviyeye muhtaçlık duyan tüm geliştiricilere, bir ortada çalışabilecekleri ve tecrübe paylaşımını ağır biçimde yaşayabilecekleri ARİNKOM Oyun Kuluçkası açık ofis alanını fiyatsız sağlayacak ve oyun kesimindeki bireylerin bir ortaya geldiği bir network sunacak. Her basamakta ve her cinste çalışan oyun stüdyolarının kuluçkaya başvurabildiği programda, çeşitli tematik eğitim ve etkinlikler, oyunların ortak yayıncılarımız ile direkt teste sokulması, yatırımcılar ile girişimcilerin bir ortaya getirilmesi ve ARİNKOM TTO’un sağladığı imkânlarla birlikte yalın metodolojileri kullanarak iş modellerini geliştirecekler.

Games United, “venture studio” modeli ile yeni oyun teşebbüsleri yaratmayı hedeflemektedir. Yeni kurulan ya da erken etap oyun stüdyolarına ekip kurma, strateji, iş geliştirme üzere hizmetlerin yanı sıra başlangıç sermayesi dayanağı de sağlamaktadır.

Program bünyesinde farklı evrelerde olan girişimcilerin gereksinimlerine nazaran özelleştirilmiş eğitimler verilerek, oyun dünyasının en güzel mentorlarıyla birebir görüşmeler sağlanacak ve teşebbüsçüler teşebbüslerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Program ile ilgili Games United Genel Müdürü Murat Kahraman “Türkiye’de oyun kesiminin atağa kalktığı bu periyotta muvaffakiyetlerin devam edebilmesi için bilhassa genç yeteneklerimizin ve girişimcilerimizin gereksinim duydukları takviyelere daha kolay ulaşabilmeleri bizim için çok değerli. Bu program ile yetenek havuzu ile uzun müddettir öne çıkan Eskişehir’i değerli bir oyun geliştirme merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Oyun geliştiricilerini bir ortaya getirmek ve düzgün birer girişimciye dönüştürmek hedefi ile oluşturulan ARİNKOM – Games United Oyun Kuluçka Programı’na, özgün bir oyun fikrim var ve bu fikri geliştirerek farklı tecrübeler elde etmek istiyorum diyen tüm teşebbüsçü adayları davetlidir!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı