Oyuncu Edip Tepeli “Babalık nereye çıktığını bilmediğin bir yolda kılavuzluk etmek”

Birinci sefer Babalar Günü heyecanı yaşayan oyuncu Edip Doruklu, baba olunca hissettiği hisleri ve kızı Müjgan ile gerçekleştirmeyi istediği hayalleriniMAG Haziran sayısı için anlattı.

“Baba olduğumu birinci hissetmemle, baba olduğumda birinci hissettiğim şey tıpkı anda yaşanmadı” diyen Zirveli kelamlarına şöyle devam etti: “Doğum esnasında ve hatta sonraki birkaç saati daha çok Ayşe ismine kaygılanarak ve ona âlâ gelmeye çalışarak geçirdim. Babalıkla ilgili birinci hissettiğim şey sanırım endişeydi. Hastanede, kucağımda uyumuştu Müjgân. Ben de uyuyakalmışım. Tahminen iki, üç dakikalık bir uyku. Uyandığımda korktuğumu hatırlıyorum ya düşürseydim diye. Sonra da daima başına bir şey gelir korkusunu taşıyacak mıyım kaygısı sürdü bir mühlet daha. Halâ ikisinin de telaşı biraz var lakin babalığın sevinci daima daha ağır basıyor.”

Baba olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri de anlatan Doruklu “Günlük rutinlerimin tamamı değişti lakin bu bana hayatımda bir şeyler değişmiş üzere hissettirmedi. Tahminen de kendimi buna içten içe hazırlamışım. Beklemediğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası” dedi.