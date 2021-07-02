Oyuncu Melih Özkaya: “Mesleğime olan aşkım sayesinde mutlulukla, heyecanla yapıyorum işimi”

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi “Emanet”te Ali Komiser’e hayat veren hem başarısı hem de yeteneğiyle göz dolduran güzel oyuncu Melih Özkaya, kendisi, mesleği ve dizi projesine ait merak edilenleri

MAG Haziran sayısı için anlattı.

“Bitsin artık dediğim anlarda bile kendime âlâ ki bu mesleğin içindeyim diyorum. ”

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi “Emanet” dizisinin başarılı oyuncusu Melih Özkaya, dizi projesine ait merak edilenleri ve oyunculuğun keyifli yanlarını MAG okurları ile paylaştı.

“Ali karakteri için görüşmeye gittiğimde direktörümüz, direkt “sen Ali komisersin” dedi. Sonrasında karakter tahlilini okuduğumda da bu karakterde kendimden çok şey gördüm. Dizinin prime time’da yayınlanacak olması ve tüm dünyada izlenecek olması da beni çeken en değerli unsurlardandı” diyen Melih Özkaya kelamlarına şöyle devam etti: “Günlük dizilere karşı bir önyargı var. Fakat Emanet dizisi haftalık dizilerle reyting konusunda savaşacak hatta birçok haftalık diziyi geride bırakacak grafiklere sahip. O yüzden içinde olduğum projeden çok mutluyum.”

Dizinin mesleğine yansıyan avantajlarından kelam eden Özkaya, Emanet dizisinin kendisine çok şey kattığını ve tam manasıyla bu diziyle kendini bulduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, yakın gelecekte hedeflerinizde neler var sorusuna ise “ Uzun yıllar bu işi en yanlışsız biçimde yapmak istiyorum. Şu anda geleceğe dair tek maksadım bu” biçiminde yanıt verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı