Oyuncu Ozge Yagiz, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programinda

‘İkili ilişkilerde zekâ beni çabuk tavlar’

Hürriyet Hafta Sonu eklerinde yaptığı söyleşilerle birlikte YouTube programında da konuklarını ağırlayan Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu Özge Yağız oldu. Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra aşka bakış açısından batıl inançlarına, hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

Oyunculuğa başlamadan önce Haluk Bilginer’le rol almanın hayalini kurduğunu söyleyen Özge Yağız, “Hayallerim gerçekleşti. Şu an aynı projede çalışıyoruz. Bu mesleğe başladığım andan itibaren başka bir meslekte olamayacağımı anladım” dedi. Hayatında totemlerin önemli olduğunu vurgulayan genç oyuncu, “Uyku totemi bile yaparım. Mesela ‘Bu gece güzel uyursam yarın kesin şu olacak’ diye düşünerek uykuya dalarım” diye devam etti.

Kendini enerjik, azimli ama aynı zamanda kırılgan ve duygusal biri olarak tanımlayan Özge Yağız, “İkili ilişkilerde zekâ beni çabuk tavlar. Aşkın müthiş bir duygu olduğunu düşünüyorum ama gözü kör etmemeli. Anlayış ve tutku benim için aşkın ne ifade ettiğini anlatıyor. Ama tutku daha ağır basıyor” diye konuştu.