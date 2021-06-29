Oyuncu Toprak Sağlam “Hayali aksiyon macera işinde olmak”

Oyuncu Toprak Sağlam “Hayali aksiyon macera işinde olmak”

 Kahraman Babam’da Gönül karakterine hayat veren hoş oyuncu Toprak Sağlam, oyunculuk mesleği, medya bölümü
Ana Sayfa Magazin 29 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Oyuncu Toprak Sağlam “Hayali aksiyon macera işinde olmak”

Oyuncu Toprak Sağlam “Hayali aksiyon macera işinde olmak”

Kahraman Babam’da Gönül karakterine hayat veren hoş oyuncu Toprak Sağlam, oyunculuk mesleği, medya bölümünün dünden bugüne değişimi, yeni projeleri ve gelecek maksatları ile ilgili MAG Haziran’a konuştu.

“Benim hayallerim bitmez fakat en çok istediğim bir aksiyon macera işinde olmak” diyen başarılı oyuncu “Silah kullanan bir Toprak şimdi görmedi kimse. Örneğin benden makûs bayan olmayacağını düşünüyorlardı yaptım. Göstereceğim daha çok şey var. Keşke içinde olsaydım diye ağladığım sinema Mad Max’tir. Özel güçleri olan fantastik bir karakter oynamak en uç arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi süslüyor” açıklamasında bulundu.

İtfaiye çalışanlarının hayatını anlatan Kahraman Babam dizisi hakkında da konuşan oyuncu “İzleyicisi bol olur umarım. Çok fazla emek var. İtfaiye çalışanlarının hayatlarını çok az biliyoruz, tıpkı insan canını kurtarmak için hayatlarını ortaya koyan başka tüm kahramanlar üzere… Kahraman Babam ile özlediğimiz insan kıssaları ve samimiyet. Aksiyona da doyacaklar” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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