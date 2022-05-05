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Ana Sayfa Ekonomi 5 Mayıs 2022 18 Görüntüleme

Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımı faaliyete başladı

Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımı faaliyete başladı

Aksa Enerji üç santralini devreye aldı

Aksa Enerji, Özbekistan’da bakanlık kabulleri tamamlanan toplam 740 MW kurulu güce sahip üç santralinde ticari üretime başladı.

Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkede faaliyet gösteren Aksa Enerji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da bakanlık kabulleri tamamlanan toplam 740 MW kurulu güçteki üç doğal gaz kombine çevrim santralinde üretime başladı. Aksa Enerji böylece, Orta Asya’nın en büyük Türk enerji yatırımını başarıyla hayata geçirdi.

Şirket bünyesindeki yetkin teknik ekipleri, mühendislik becerileri ve derin bilgi birikimi ile hızlı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiren Aksa Enerji, Özbekistan’da inşaatlarını sadece 12 ayda tamamladığı üç santralini de 18 ay gibi kısa sürede devreye aldı. Aksa Enerji bugün itibarıyla, Taşkent ve Buhara’da Özbekistan’ın enerjisine güç katmaya başladı.

Kurulu gücünün yarısı yurt dışındaki santrallerden oluşuyor

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, yurt dışında bu ölçekte bir projeyi bu kadar kısa sürede başarıyla hayata geçirmekten ve Özbekistan’ın enerjisini yükseltmekten gurur duyduklarını belirtti. Kazancı, “Özbekistan’da iki ayrı şehirdeki üç santralimizi başarıyla devreye aldık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda bizim için önemli bir mihenk taşı olan bu yatırımımız ile Türkiye topraklarından doğan gücümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. 25 yıl boyunca işleteceğimiz bu santrallerin tamamının devreye alınmasıyla birlikte kurulu gücümüzün yaklaşık yarısını Türkiye’de, diğer yarısını da yurt dışında işletmeye başladık” dedi.

Aksa Enerji,Özbekistan santralleriyle ayrıca ülkenin mevcut doğal gaz ile enerji üretimindeki verimliliğini artıracak ve bu santrallerin sağlayacağı doğal gaz tasarrufu ile de ülke ekonomisine doğrudan katma değer yaratacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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