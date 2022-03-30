Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımının sahibi Aksa Enerji, üçüncü santralinde test üretimine başladı

T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin ülkedeki yatırımlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Kazancı, Özbekistan’da üretime geçen iki santralin ardından Taşkent B isimli üçüncü santralin de test üretimine başladığının müjdesini verdi.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cemil Kazancı, 29 Mart Salı günü gerçekleşen Özbekistan ziyareti sırasında T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ederek şirketin ülkedeki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin halka açık en büyük global enerji üreticisi Aksa Enerji’nin, Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da toplam 740 MW’lık üç adet doğal gaz kombine çevrim santrali için gerçekleştirdiği yatırımların son aşamaya geldiğini belirten Cemil Kazancı, “Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımı olan projemizin inşaatını sadece 12 ayda tamamlayarak Taşkent A ve Buhara santrallerimizde ocak ayında kademeli olarak ticari üretime başlamıştık. Şimdi sırada 230 MW kurulu güçteki Taşkent B santralimiz var. Bugün itibarıyla bu santralimizde de test üretimlerine başladık. Hedefimiz en kısa sürede Taşkent B santralinde de ticari üretime geçerek Özbekistan’ın enerjisini yükseltmek” dedi.

Kazancı ayrıca, “Globalleşme stratejimiz doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendirdiğimiz ve toplam 740 MW kurulu güce sahip Özbekistan’daki santrallerimizdeki enerji üretimimizle, 25. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti’nin Özbekistan hükümeti ile ticaret hacmine ilişkin koymuş olduğu hedeflerine destek vermenin de gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki santralleri, ülkede hükümetin enerjide kaynak çeşitliliği sağlama ve tasarruf stratejisi açısından da büyük önem arz ediyor. Aksa Enerji bu santraller ile Özbekistan’daki enerji üretiminde verimliliği artıracak ve doğal gaz tasarrufu ile ülke ekonomisine doğrudan katma değer yaratacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı