Özel çocuklar için buluştular

Özel çocuklar için buluştular

 Ünlü isimler Down Sendromlu çocuklar için iftar yemeğinde bir araya geldi, gecede duygusal anlar yaşanırk
Ana Sayfa Magazin 27 Nisan 2022 12 Görüntüleme

Özel çocuklar için buluştular

Özel çocuklar için buluştular

Ünlü isimler Down Sendromlu çocuklar için iftar yemeğinde bir araya geldi, gecede duygusal anlar yaşanırken 3 down sendromlu gence kalıcı iş imkanı sağlandı.

Uluslar arası Down Sendromu Federasyonu’na bağlı gençlerin de katılımıyla Gritti Pera Hotel’de gerçekleşen iftar yemeği Tanju Çolak, Safiye Soyman, Nuri Alço, Şenol İpek, Ferman Toprak, Tuğba Özay, Hatice ve Didem Delen gibi isimleri ağırladı.

Gecenin ev sahipleri Timur – Bahar Çakır ve iş insanı Mustafa Kokoç’un ön ayak olduğu buluşmada duygusal anlar yaşandı. Down sendromlu çocukların gecesine işlerini iptal ederek katıldığını söyleyen Safiye Soyman’ın, “Özel çocuklar için her türlü desteğe hazırım. Çünkü ben de özel bir çocuk annesiyim” dedi.

Gecenin en güzel haberi otel sahiplerinin 3 down sendromlu çocuk için otelde kalıcı iş imkanı sağlaması oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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