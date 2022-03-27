‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesi Kapsamında Oluşturulan Atölyelerin Açılış Töreni Yapıldı

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütmüş olduğu İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesi kapsamında oluşturulan atölyelerin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aylin Kurt, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, İzmir İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan ve özel yetenekli öğrencilere eğitim hizmeti sunan Narlıdere Arkas Bilim ve Sanat Merkezi; Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Karaburun, Çeşme, Menderes, Selçuk, Tire, Torbalı, Buca, Karabağlar, Gaziemir olmak üzere İzmir’de toplam 14 ilçede faaliyet gösteriyor. Bu ilçelerdeki özel yetenekli öğrenciler, ders dışı zamanlarda sabah, öğle, akşam grupları olmak üzere hafta içi ve ayrıca hafta sonu da eğitim hizmeti alıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesinin özel amacı; özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel, yenilikçi ve bütüncül yöntemlere dayanan öğretim ortamları oluşturmak ve bu öğrencilerin eğitiminde görev alan merkezin öğretmenlerinin, öğrencilerin eğitimi hususundaki niteliklerini en üst düzeye çıkarmak olarak belirlendi. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimindeki en önemli unsurlardan birisi olan velilerin ve öğrencilerinin eğitimine dair farkındalık düzeylerini artırmak projenin özel amaçları arasında yer alıyor. Merkezin eğitim bölgesinde yer alan 14 ilçedeki 481 okulun idarecileri, rehberlik öğretmenleri ile bu okullarda özel yetenekli öğrencilere yönelik açılan ve açılacak olan destek eğitim odalarında görev alacak öğretmenlerin, özel yetenekli öğrencilere ilişkin farkındalıklarını artırarak onların bu alandaki gelişmeleri takip etmelerine imkan sağlamak ve mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ayrıca İzmir genelinde daha fazla özel yetenekli öğrencinin tanılanmasını ve ihtiyaç duydukları destek eğitimleri almalarını sağlamak son derece önemseniyor.

Proje kapsamında; 2 adet Sosyal Bilgiler, Müzik, 4 adet Matematik, Görsel Sanatlar, Baskı, Seramik, Mekatronik ve Robotik atölyeleri kuruldu. Aynı zamanda Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, 2 adet İngilizce dil laboratuvarı da kullanıma hazır hale getirildi. Bu arada Eğiticilerin Eğitimi projeye dahil edildi. Bu kapsamda Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi, Özel Yeteneklilerde Destek Eğitim Odası Eğitici Eğitimi, Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Etkinlik Geliştirme, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama, Web2.0, Web3.0 Araçları Kullanım Kursu, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), İçerik ve E-İçerik Hazırlama Kursları verildi.

Açılış töreni ‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesi tanıtım videosu ile başladı. Arkas Bilsem Müdürü Erkan Erdik proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Emeği geçen ve bu projeye destek olan herkese teşekkür etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür sözlerine, proje kapsamında yapılanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Ülkemizin eğitime yaptığı yatırımlarda ne kadar hassas olduğunu vurgulayan Yentür, gerek fiziki gerekse öğretmen niteliğini son derece önemsediklerini ifade etti. İzmir’de bulunan Bilsemlerin eğitim öğretim niteliğinin artırılması ve inovatif düşünce merkezli olarak öğrenciler, öğretmenler ve Türkiye için umut ve motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aylin Kurt; öncelikle proje kapsamında tamamlanan atölyeleri görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Bilim ve Sanat merkezlerinin ülkemiz adına stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Kurt, bu anlamda epey yol alındığını ve özel yetenekli çocuklar adına bu eğitimlerin son derece önemli olduğunu söyledi. Kurt, özel yetenekli çocukların bu atölyelerde, ahlaki değerlerine de sahip çıkarak büyük yol kat edilebileceğine inandığını vurguladı.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu güzel bir amaç için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu tür projelerin emek ve zaman istediğini, önemli ve ciddi işler olduğunu söyleyen Dervişoğlu, Arkas Bilim ve Sanat Merkezi’nin bu projede yer almasının ve kabul görmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Profesör Doktor Süheyl Ünver’in ‘’Her insanın bir mesleği bir de meşgalesi olması lazım.’’ sözünü hatırlattı ve bu meşgalenin kültür, sanat ve spor olduğunu vurguladı. Çocukların bu alanlarda da kendilerini geliştirmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin tanıtım toplantısı ve protokol konuşmalarının ardından atölyelerin açılışları ile program sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı