Özerden Plastik’te komite üyesi seçimi

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı kurumsal idare bildiriminin 11. unsuru yeterince, yatırımcı alakaları kısım yöneticisi ve kurumsal idare komitesi üyesi olarak Naci Tamer Özerden, Sedat Berber, Derya Nuray Şahin ve İlknur Taşkıran’ın vazife yapmasına, bu görevlendirme sonrasında yatırımcı bağlantıları kısmının Yatırımcı İlgileri Yöneticisi Derya Nuray Şahin ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi Naci Tamer Özerden ve Sedat Berber, yatırımcı alakaları çalışanı İlknur Taşkıran’dan oluşmasına, Kurumsal İdare Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına başkanlığına Naci Tamer Özerden’in, üyeliklere Sedat Berber ve Derya Nuray Şahin’in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı