Özge Pirçek, 4. Empati Ödülleri’nde ünlü isimleri ağırladı

Engelsiz sporcular yararına düzenlenen 4. Empati Ödülleri Farkındalık gecesi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Başarılı sunucu ve oyuncu Özge Pirçek’in ev sahipliğinde Baltalimanı Portaxe’de düzenlenen 4. Empati Ödülleri Farkındalık Gecesi, Türkiye’nin alanında en başarılı isimlerini ağırladı.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Camdaki Kız’daki performansıyla ayakta alkışlanan Tamer Levent’in “Sanata Evet” dediği törende Cahit Berkay, Enbe Orkestrası adına Behzat Gerçeker ve Berra Koçarslan, Ayça İnci, Gökhan Şeşen, Ivana Sert, Wilma Elles, Tuğba Özay, Hatice, Ömer Kurt, Mehmet Çepiç, Bahadır Tatlıöz gibi sanatçıların yanı sıra yapımcı Faruk Özdemir, Alper Günay ve Gamze Birsöz Koç gibi isimler de geceye hiçbir beklenti gözetmeksizin iştirak etti ve Engelsiz Sanat ve Spor Kulübü yararına düzenlenen törene destek verdi.

Metanatolia Yönetim Kurulu Başkanı Umut Can Esin sponsorluğunda gerçekleşen geceyi Şenol ipek, Safa Bakan ve gecenin ev sahibi Özge Pirçek sunarken, ödül takdiminde gecenin mimarlarından Gözde Pirçek de yer aldı.

Törende ÖzgePirçek’in yapıp bağışladığı yağlıboya tablo 20 bin TL’ye satılırken, engelsiz sporcuların şovları geceye anlam kattı… Gecede çok sayıda tekerlekli sandalye ve işitme cihazı da dernekten destek gören çocuklara armağan edildi.