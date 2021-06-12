Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Merko Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL’den 72.556.591 TL’ye yükseltilmesi süreçleri gerçekleşmiş olduğundan 04.06.2021 tarihinden itibaren BIST Hisse Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin hisselerinin sayısı 72.556.591, fiili dolanımdaki hisse oranı %87 olarak dikkate alınacaktır.” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Doğan Şirketler Grubu’ndan pay geri alımıDoğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş, hisse geri alımı yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan
Özsermaye hallerine ilişkin duyuru
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Merko Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL’den 72.556.591 TL’ye yükseltilmesi süreçleri gerçekleşmiş olduğundan 04.06.2021 tarihinden itibaren BIST Hisse Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin hisselerinin sayısı 72.556.591, fiili dolanımdaki hisse oranı %87 olarak dikkate alınacaktır.” denildi.
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
Doğan Şirketler Grubu’ndan pay geri alımı
-
Gentaş’ın satışları ilk çeyrekte arttı
-
Garanti Holding BV’nin sermaye artırımı
-
Yaprak Süt, ilk çeyreği 2.072.633 TL net karla kapattı
-
Tümosan, kar dağıtmayacak
-
GSD Denizcilik’in genel kurul toplantısı tescil edildi
-
Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu
-
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve SAP Türkiye işbirliğiyle 360 derece dijital dönüşüm projesi: Vitramax
-
STAR Rafineri, kalitesini ISO 50001 belgesiyle taçlandırdı
-
Brisa, İzmit Fabrikasında Bisiklet Yolu Yapıyor
-
Perakende Günleri’21 İlk Gününde Yeni Normal Döneme Işık Tuttu
-
Nilco Perakende Günleri 2021’de Yerini Aldı