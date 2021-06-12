Doğan Şirketler Grubu’ndan pay geri alımı

Doğan Şirketler Grubu’ndan pay geri alımı

 Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş, hisse geri alımı yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan
Ana Sayfa Ekonomi 12 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Özsermaye hallerine ilişkin duyuru

Özsermaye hallerine ilişkin duyuru

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Merko Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL’den 72.556.591 TL’ye yükseltilmesi süreçleri gerçekleşmiş olduğundan 04.06.2021 tarihinden itibaren BIST Hisse Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin hisselerinin sayısı 72.556.591, fiili dolanımdaki hisse oranı %87 olarak dikkate alınacaktır.” denildi.
Hibya Haber Ajansı

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