Paketlerden sahalara

Ruffles bugün futbolun gücü sayesinde dünyanın dört bir yanındaki topluluklara memnunluk getirmek için yeni bir global teşebbüs olan Ruffles RePlay’i duyurdu. Ruffles, cips paket atıklarının geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol alanları yaratarak toplulukları bir ortaya getirmek ve gezegenimiz için olumlu sonuçlar elde etmek hedefiyle UEFA Çocuk Vakfı ve streetfootballworld ile iş birliği yapıyor.

PepsiCo (NASDAQ: PEP) Küresel Yiyecek Kategorisi Pazarlama Lider Yardımcısı Şebnem Erim şu değerlendirmeyi yaptı: ” Her seferinde bir cips ve bir paketle insanlara memnunluk vermek, markamızın özünde var. Oyunla insanları bir ortaya getiren onlarca yıllık tecrübeye dayanarak Ruffles RePlay’i sunmaktan gurur duyuyoruz. Sadece gezegen için olumlu bir tesir yapmanın ötesinde, gelecek kuşaklar için yarar sağlayacak ve değişimi gerçekleştirecek alan ve programlar oluşturmak için mahallî ortaklarla birlikte çalışıyoruz.”dedi.

Evvel Güney Afrika’nın Tembisa kenti ve akabinde Rusya, Brezilya, Türkiye ve İngiltere olmak üzere 2021’de dünya çapında 5 adet RePlay futbol alanı açılması planlanıyor. Daha birinci yıl içinde 3.600 saatten fazla futbol oynanması ve 16.000’den fazla topluluk üyesi için spor eğitimleri verilmesi planlanan Ruffles RePlay kampanyası, toplumları her bir sahanın planlanma, üretim ve bakım basamaklarına dahil etmeye ehemmiyet veriyor. Ruffles RePlay spora inançlı erişimi teşvik ederken, toplulukları etkileyen toplumsal sorunlara hitap edecek programları da oluşturmayı hedefliyor. Örneğin Güney Afrika’daki lokal program, EduFootball oturumlarıyla gençleri güçlendirmeyi, iştiraklerini teşvik etmeyi, temel hayat hünerlerini ve toplumsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Ruffles, Türkiye’ de açılacak futbol alanı ve çalışmaları ile bayan futboluna takviye olmayı hedefliyor.

Uzun müddettir Ruffles’ın global elçisi olan ve 6 sefer Ballon d’Or (Altın Top) kazanan Lionel Messi: “Futbola genç yaşta başlayacak kadar şanslıydım ve hayatımı değiştirdi. Herkes bu oyunu oynama ve spora âşık olma talihini hak ediyor. Ruffles RePlay tüm dünyada topluluklara bu talihi veriyor. Bu projeye katkıda bulunmaktan ötürü gurur duyuyorum ve gelecek kuşak üzerinde yapabileceği tesir beni heyecanlandırıyor,” dedi.

Ruffles RePlay alanları, etraf üzerindeki negatif etkiyi taban seviyeye indirirken toplumsal kıymeti en üst seviyeye çıkarıyor. Sahayı oluşturan gereçlerden heyetime varıncaya kadar bütün etaplarda alanlar etraf açısından mümkün olduğunca sürdürülebilir olacak formda tasarlanıyor. Global bir yapay saha üreticisi olan GreenFields ile iş birliği içinde, mahallî atık ve geri dönüşüm ortaklarından toplanan boş Ruffles cips paketlerine ikinci bir hayat veriliyor. Parçalara ayrılan paketler çimin alt katmanını oluşturan ve Ecocept ismi verilen paletlere dönüştürülüyor. Hem çim hem de Ecocept katmanı kullanım ömürlerinin sonunda %100 geri dönüştürülebiliyor. Bir çim saha yaratmanın ötesinde Ruffles alanlarının varsayımı 10 yıllık ömürleri boyunca sıfır karbon ayak izi bırakmalarını sağlayacak bir strateji benimsemeyi de taahhüt ediyor.

Ruffles’in bu global teşebbüsü ve taahhüdü bağımsız danışmanlık şirketi Good Business tarafından onaylandı. Good Business’ın yaptığı kapsamlı araştırma, Ruffles RePlay alanlarının birçok alanda etraf üzerindeki tesirlerinin alternatif yapay alanlara nazaran kıymetli ölçüde daha az olduğunu gösterdi. Ruffles RePlay alanları sera gazı emisyonunun azaltılması, mikro plastik kirlilik, geri dönüştürülebilir malzeme ve çim, ekoloji ve su kullanımı üzere alanlarda etraf üzerinde daha az tesir yapıyor.

UEFA Çocuk Vakfı Lideri Aleksander Čeferin: “Futbol ve sporun insanların hayatlarını uygunlaştırmak için nasıl kullanılabileceğini birinci elden gördük. Birlikte çalışarak ve Ruffles RePlay’i destekleyerek, aksi takdirde oyun oynayacak hiçbir yeri ve kendilerini geliştirme fırsatı olmayan binlerce kişi üzerinde anında olumlu tesir yaratıyoruz,” dedi.

Futbol topluluğuyla esaslı bağlara sahip olan Ruffles, Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Bayan futbolunun resmi ortağı. Marka 2017 ve 2018’de Ürdün’deki Za’atari ve Azraq Mülteci Kamplarında çocuklar için geliştirdiği ve o vakitten bu yana 35.000 bireye spora erişim imkânı sağlayan yapay alanları bir adım ileriye taşıyarak Ruffles RePlay’i başlattı.

Hibya Haber Ajansı