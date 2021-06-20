Pandemi, baba çocuk ilişkisindeki dinamikleri değiştirdi

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, yaklaşan Babalar Günü öncesinde baba çocuk bağının değerine dikkat çekerek baba çocuk münasebetlerine dair tavsiyelerde bulundu.

Çocuğun hayatında, anne ve baba olmak üzere çok değerli iki aktör bulunduğunu belirten Ömer Bayar, annelerin çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimi üzerindeki kıymeti tartışmasız kabul görürken babaların bu süreçteki yeri ve ehemmiyetinin birçok vakit ikinci planda kaldığını söyledi.

Babalar dış dünyadaki sonları temsil ediyor

Babaların bilhassa, çocuğun sağlıklı sonlarının oluşmasında ve sağlıklı bir otorite kabulünün gelişmesinde rol oynadığını lisana getiren Ömer Bayar, “Babalar bir yanıyla dış dünyadaki hudutları, kuralları, sorumlulukları temsil eder ve çocuğun hayatın gerçekliğine ahenk sağlayabilmesi için hazır hale gelmesini sağlar ayrıyeten erkek çocuklar için özdeşim kurabilecekleri, kız çocuklar için de karşı cinsle sağlıklı alakaların birinci tohumlarını atabilecekleri bir rol modeldir. Bu açıdan babaların çocuklarla girdiği etkileşimin sağlıklı olması, çocuğun ilerleyen yıllarda sağlıklı bir yetişkin olabilmesine yol açar” dedi.

Pandemi süreci baba çocuk ilgisindeki dinamikleri değiştirdi

Babaların annelere nazaran daha fazla çalışmasının ve meskende daha az vakit geçirmesinin çocuklarla münasebet kurabilmeleri için onlara daha kısıtlı vakit bıraktığını belirten Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, üstüne pandemi sürecinin devreye girmesiyle bu kısıtlı vakitlerde dramatik değişimler olduğunun altını çizdi.

Konutta çalışan ya da işlerine orta vermek zorunda kalan babaların bir anda çocuklarıyla daha fazla yan yana geldiğini söyleyen Ömer Bayar, “Sağlık dalı üzere ağır alanlarda çalışanların da bilakis, mesailerinin uzamaya başlamış ve çocuklarıyla geçirdikleri vakit düzgünce kısıtlanmıştır. Bu değişimlerde tekrar bir istikrar sağlanması gerekliliği doğurmuştur” diye konuştu.

Çocuklara uygun aktiviteler yapılmalı

Çocuklarıyla çok daha fazla vakit geçirmek durumunda kalan babaların dikkat etmeleri gereken birtakım durumlar bulunduğunu söyleyen Ömer Bayar, çocukların güçlerinin yüksek olduğu hatırlattı. Fazlaca ilgi ve oyun gereksinimleri olduğu için bu çok talep halinin, bu duruma alışık olmayan babaları bunaltabileceğine dikkat çeken Bayar, şöyle devam etti: “Bu durum da bağırma, kızma, reddetme üzere tepkisel davranmalarına sebep olabilir. Bundan ötürü çocuğun bir yetişkin üzere sakin, sabırlı ve kanaatkâr olmasını beklememek, bu istikamette gerçekçi beklentiler içinde olmak gerekir. Çocukların güçlerini sağlıklı bir formda yöneltebilecekleri ve bundan kendilerinin de keyif alabilecekleri alanlar keşfetmek yardımcı olabilir. Fotoğraf çizmekten hoşlanan bir baba çocuğuyla çizim aktiflikleri yapabilir, birlikte konsol oyunları oynayabilir, rekabetten hoşlanıyorlar ise oyunları yarış aktivitelerine çevirebilirler. Bu çocuğun daima babadan bir beklenti içinde olmasının önüne geçecektir” dedi.

Çocuklarla ilgili tüyoları annelerden alın

Çocuklarla yapılan aktivitelerde anne ve babanın birbirine dayanak olabileceğini belirten Ömer Bayar, örneğin bir müddet baba çocuklarla birlikte vakit geçirirken annenin kendisine vakit ayırabileceğini, daha sonra anne çocuklarla ilgilenirken babanın kendisine vakit ayırıp dinlenebileceğini tabir etti.

Yardımlaşmak tükenmişliğin önüne geçmede yardımcı olabilir

Anne ve baba ortasındaki bu paslaşmaların tükenmişliğin önüne geçmeye yardımcı olacağını kaydeden Ömer Bayar, “Ayrıca çocuklarla oyun oynarken bir anda oyunu bitirip çocuğa terk edilmişlik yaşatmamak için önden çocuğa bilgi verilebilir. Artık bu oyunu oynayacağız, sonrasında benim ilgilenmem gereken bir işim var yahut dinlenmem gerekiyor üzere… Tekrar babalar bu süreçte çocuklarla ilgilenmede daha tecrübeli olan annelerden takviye alabilir, çocuklarının aşikâr karakter özellikleri ve oyun üsluplarına dair ipuçlarını isteyebilirler zira çocuğun olağanda gösterdiği bir davranışa anne aşina iken baba buna şaşırabilir ve nasıl bir reaksiyon göstermesi gerektiği konusunda baş karışıklığı yaşayabilir. Bir açıdan bu durum babaların çocuklarını daha yakından tanımaları için de bir fırsat sunmaktadır” örneklerini verdi.

Çocuklarıyla geçirdikleri vakit çok daha kısıtlı bir hal alan babaların ise bu kısıtlılığı yahut kopukluğu mümkün olduğunca telafi edebilmeleri gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, her şeyden evvel çocuğun yaşına uygun formda, bu kopukluğun süreksiz ve mecburî bir durum olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Bu tavsiyelere kulak verin

Uzun müddetli nöbetler, vardiyalar biçiminde çalışılıyor ise en azından gün içinde bir ya da iki kere imajlı aramalar ile sohbet edilebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Böylece çocuğun baba ile bağının tazeliğini muhafazası sağlanabilir. Meskende geçirilen kısıtlı vakitlerde yeniden babanın dinlenme gereksinimini gözetirken bir yandan da çocuğun bekleyiş ve hasretini de gözetmek ve onu daha fazla bekleyişe maruz bırakmamak gerekir.

Konuta gelindiğinde kısa da olsa evvel çocukla hasret giderip bir ölçü vakit geçirmek ve sonrasında dinlenme gereksinimi çocuğa açıklanarak ve sonrasında tekrar çocukla ne vakit vakit geçirileceği netleştirilerek kendi alanına çekilmek yanlışsız bir yaklaşım olacaktır.

Örneğin çocuğa ‘ben de seni çok özledim, gel biraz sohbet edelim, oynayalım’ dedikten sonra ‘ben artık çok yorgunum ve biraz dinlenmeme gerekiyor. Biraz uyuduktan, dinlendikten sonra tekrar oyun oynayabiliriz’ üzere çocuğa net bir plan sunmak çocuğun da sabredebilmesi için yardımcı olacaktır.

Babaların ‘Çocuğuma gereğince vakit ayıramıyorum’ suçluluğunu yaşamak yerine az da olsa mevcut vakti en kaliteli formda nasıl geçirebileceklerini düşünmeleri değerlidir. Unutulmamalıdır ki birlikte geçirilen vaktin niceliğinden çok niteliği önemlidir!” dedi.

Hibya Haber Ajansı