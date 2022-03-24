Pandemi, Doğayla İç İçe Olma Fırsatı Sunan, Maliyet Avantajlı Prefabrik ve Çelik Yapılara İlgiyi Artırdı

44. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ikinci gününde enerjinin verimli kullanımı ve sektördeki dönüşümü gündemine aldı. Yapı Sahnesi’ndeki oturumlarda enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerinin önemine dikkat çekildi.

Türkiye’de yarattığı katma değer ve istihdam olanakları ülke ekonomisi için kaldıraç görevini üstlenen sektörlerden biri olan yapı alanında, bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ikinci gününde de gündemi belirleyen etkinlikleri ile sektöre yön vermeye devam ediyor.

Verimli Enerji Kullanımı İçin Uzman Personeller Yetiştiriliyor

Yapı Fuarı ikinci gününde, Enermer & Karen iş birliğinde gerçekleştirilen ilk oturumunda ise akademi öncülüğünde enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve akademi aracılığı ile enerji verimliliği uzmanı yetiştirilmesi konusuna değinildi.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın liderliğinde faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Konusunda Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, sanayi başta olmak üzere enerjinin verimli kullanımı için çalışmalar yürüttüklerini belirten Osmaniye Korkut Ata Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama & Araştırma Merkezi (Enermer) Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan, bugüne kadar 40’a yakın enerji verimliliği ve sertifika programı düzenlediklerini paylaştı. Hürdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar 800 mühendis arkadaşımız, bu alanda sertifika sahibi almaya hak kazandı. Tüm çalışmalarımızla kurulduğumuz günden itibaren bölgemiz ve ülke için, verimli enerji kullanımının tesisi için uzman personel yetiştiriyoruz. İlkokuldan itibaren, üniversite öncesi eğitim kurumlarında ve valiliklere bağlı tüm kamu kurumlarına hitaben bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiriyoruz.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama & Araştırma Merkezi (Karen) Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen ise, enerji verimliliği alanında yapılan her çalışmanın çevreye, doğaya, vatana ve millete gönülden bağlı olmakla başladığına dikkat çekti.

Karaman’ın güçlü bir sanayisi olduğunu, Türkiye’deki bisküvi, çikolata ve kek üretiminin yüzde 60’ının burada yapıldığını hatırlatan Ener Ruşen, sanayicilerle gerçekleştirdikleri toplantılarda kendilerine gelen en önemli soruların enerjinin nasıl verimli kullanılacağı ve bunun nasıl belirleneceği olduğuna dikkat çekti. Bu sözleri ile sanayi merkezli talep ve ihtiyaca dikkat çeken Ener Ruşen, Türkiye’de bu alanda uzman yetiştiren 3 merkezden biri olduklarının altını çizerken, yetiştirdikleri enerji yöneticileri ile bölge başta olmak üzere tüm Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki mücadelesine güçlü iş gücü ve katkı sağlayacaklarını belirtti.

Prefabrik ve Çelik Yapılarda Maliyet Avantajı

İEG Grup iş birliğinde gerçekleştirilen, Prefabrik ve Çelik Evlerin Günümüzdeki Yeri başlıklı günün ikinci oturumunda ise İEG Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gümüşsoy, değişen toplumsal yaşam şartları nedeniyle prefabrik ve çelik yapılara artan talebe dikkat çekti.

Gümüşsoy, pandeminin yapı tercihi açısından insanların tercihlerini önemli ölçüde etkilediğini, süreç içerisinde de prefabrik ve çelik yapılara karşı ön yargının kırıldığını belirtirken, prefabrik yapıların kalıcı olabileceği algılamasının yerleştiğini ve odağın bu yapıların sunduğu rahat yaşam tarzlarına kaydığını söyledi. Gümüşsoy, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar barınma için yüksek fiyatlar harcadıkları apartmanlardan, müstakil yani kendi hayallerinin belirlediği yaşam tarzına ulaşabildiklerini anladığı zaman bu sektör daha da ileriye gidecektir. Prefabrik yapılarda yaşayan insanların daha mutlu olduğunu görüyoruz. Müstakil alanlarda doğayla iç iç olma fırsatı var. Sonuçlar, yaptığımız işin doğru bir iş olduğunu gösteriyor.”

Tüm dünyada prefabrik ve çelik yapıların ilerlemesine rağmen, Türkiye’de hala yeni bir sektör olduğunu hatırlatan Gümüşsoy, “Bugün insanlarımız, bu evlerde sağlıklı ve uzun süre kalınabileceğini, betonarme yapılara göre daha sağlıklı ve daha uzun yaşanabileceğini gördü. Ayrıca bu yapıları istediğiniz gibi tasarlayıp, üretme ve betonarme yapıların aksine maliyeti önceden öngörerek, bütçenize göre sahip olma şansınız da var.” dedi.

İşveren ve İş Yapan Doğrudan inSuppliers’ta Çevrimiçi Buluşuyor

Fuarın ilk gününde Yapı Sahnesi’nde yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe işveren ve iş yapan firmaların buluştuğu platform inSuppliers’ın Kurucusu Güliz İş söz aldı. Platform aracılığı ile rekabetçi bir alan yaratıldığını belirten Fiş, “inSuppliers; inşaat sektöründe ürün ve hizmet sağlayıcılar ile karar vericilerin doğrudan, komisyonsuz buluştuğu online platformdur. Bu platform sayesinde firmalar hem kendilerini en etkin ve açık şekilde tanıtabilmekte hem de kendilerine yeni iş fırsatları, ortaklıklar ve rekabet ortamı sağlayabilmektedir.” dedi.

Hedef, 4 Günde 1 Milyar Avroyu Aşan İş Hacmi Oluşturmak

Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 58 ülkeden 400’e yakın yabancı satın alma profesyonelini ağırlayan, 5 bine yakını yabancı olmak üzere yaklaşık 40 bin ziyaretçi çekmesi beklenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, küresel iş birliği ve bilgi paylaşım merkezi olma misyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yapı, mimarlık, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sektörlerinin bölgedeki en etkili ve en uzun soluklu platformu olan Yapı Fuarı, ihracat için zemin hazırlıyor. Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 16 ülkeden 30’un üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alıyor.

Toplam 16 ülkeden 300’den fazla katılımcının yer aldığı fuara; 123 farklı ülkeden, 5 binden fazlası yabancı olmak üzere 40 bine yakın sektör profesyonelinin katılması bekleniyor. 200’den fazla ürün grubu ise fuar alanında sektör profesyonellerinin ilgisine sunuluyor.

Güçlü bir yabancı katılımcı, alıcı ve ziyaretçi ilgisi gören Yapı Fuarı’nın 4 gün sonunda 1 milyar avroyu aşan bir iş hacmi yaratması bekleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı