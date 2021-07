Pandemi Döneminde Düğün Hazırlığı Esneklik Gerektirir

Pandemi süreciyle birlikte alınan tedbirler kelam, nişan, düğün üzere hazırlıklar içinde olan çiftleri de etkiliyor. Pekala, bu süreci nasıl daha kolay atlatabilir, düğününüzü organize edebilirsiniz? Bu sorunun cevabını DoktorTakvimi uzmanlarından Psk. Seher Özpolat veriyor.

Dünya Sıhhat Örgütü’nün 2020 yılında pandemi olarak ilan ettiği Covid-19 pandemisi fizikî sıhhat, iktisat, toplumsal ve ruhsal açıdan hepimizi etkiledi. Pandemiden korunmanın en inançlı yolu olan toplumsal izolasyon sürecinde iş hayatımız, toplumsal hayatımız sekteye uğradı. Evlilik kararı alan çiftlerin bu kararı kutlarken düzenledikleri kelam, nişan, düğün ve nikah üzere tertipler da bu süreçten olumsuz etkilendi. Toplumsal bir varlık olan insanın gerilimli, üzgün, memnun olduğu anlarda bunu beşerlerle paylaşmasının ruhsal olarak bireyleri sağlamlaştığını belirten DoktorTakvimi uzmanlarından Psk. Seher Özpolat, pandemiyle birlikte çiftlerin en özel günlerini aile, arkadaşlar ve sevdikleriyle paylaşamamasının moral ve motivasyonlarını düşürdüğünü hatırlatıyor.

Elinizdeki imkanların değerini bilin

Evlilik sürecindesiniz ve pandeminin tesirleri ile birlikte düğün ya da nikah tertibinizi planlamakta zorluk yaşıyorsunuz, kısıtlamalar ve belirsizlikler sizi gerilime sokuyor, motivasyonunuzu düşürüyor. Psk. Seher Özpolat, tüm bu problemlerle başa çıkmanın yollarını şöyle anlatıyor: “Kapanmalar, kısıtlamalar, şehirlerarası seyahat yasakları derken birçok planımız iptal oldu. Her şeyi denetim edemeyeceğimizi öğrendik. Siz de planlarınızı yaparken esnek olun. Kendinizi bazen sürecin getirilerine bırakmak, elinizde olan imkanları sonuna kadar kıymetlendirmek gerekli. Olmayan kısımlar şayet sizin denetiminiz altında değilse uğraş etmek gücünüzü, isteğinizi ve motivasyonunuzu düşürecektir. İmkanlar dahilinde elinizdekinin değerini bilin ve keyfini çıkartın. Planlama yaparken asıl hedefinizden sapmayın. Her evlilik, her bağlantı kendine hastır. Planlama yaparken sizin için değerli olan konuları, ortak zevkleri belirleyin. Bu usul tertibinizi düzenlerken birçok konsept ortasında eleme yapmanıza ve size en uygun olan konseptleri belirlemenizde yardımcı olur. Nikahınızı, düğününüzü organize ederken tıpkı anda birçok farklı işle ilgileniyor olacaksınız. Bu türlü bir durumda dikkatinizin dağılması mümkündür. Yapılacaklar ile ilgili not tutmak bu durumda kurtarıcı olabilir.”

Bu özel gününüzü sevdiklerinizle paylaşmak için teknolojiden faydalanın

DoktorTakvimi uzmanlarından Psk. Seher Özpolat, planlama sürecinde hem eşinize hem de kendinize karşı anlayışlı olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Evlilik hazırlıklarının çiftler için çok bedelli olduğunu, tüm bunların pandemi süreciyle çakışmasıyla kişiyi kaygılı hissettirebileceğini belirten Psk. Özpolat, “Bireysel yahut çift olarak ruhsal dayanak almaktan çekinmeyin. Pandemi ve evlilik süreci zorlayıcı olabilir ve işler karmakarışık bir hal alabilir. Bu süreçte bir uzmandan ruhsal takviye almaktan çekinmeyin. Teknolojiden faydalanmayı da unutmayın. Hiçbir imajlı görüşme sıcak bir sarılmanın, yan yana olmanın yerini alamasa da sevdiklerinizle bu özel gününüzü paylaşabilirsiniz. Bir telefon kadar yakında olmak pandemi sürecinin bize öğrettiği hoş şeylerden biri” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı