Pandemi hareket etmeyi unutturdu

Bir yılı aşkın müddettir yaşadığımız pandemi süreci hareket etmeyi unutturdu. Vaktin çok büyük bir kısmının meskende ve neredeyse hiç hareket etmeden geçirildiğini belirten Anadolu Sıhhat Merkezi Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Omurga sıhhatimiz ve kemiklerimizin sertliklerinin devamı için hareket kural. Dolanım ve teneffüs sistemimiz konut içindeki hareket yetersizliğinden olumsuz etkilenebilir. Ömrün her alanında fizikî aktivite değerli. Yalnızca kemik ve omurga sıhhatimizi değil, bizi pek çok hastalıktan da koruyan sistemli fizikî aktivite ihmal edilmemeli” dedi.

Omurga sıhhati ve kemiklerimizin sertliklerinin devamı için hareket kaide. Saatlerce birebir konumda kalmanın önümüzdeki periyotta birçok sıhhat sıkıntısına neden olabileceğini söyleyen Anadolu Sıhhat Merkezi Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kas, eklem ve kemik yapımızın yaşamsal ana kaynağı uygun hareket, spor ve idmandır. Eklem hareket açıklığını korumak, eklem kıkırdağını beslemek, kasları kuvvetlendirmek ve bağların esnekliğini devam ettirmek için hareket etmeliyiz. Bu nedenle 10-15 dakikada bir hareket etmek ve durum değiştirmek çok önemli” teklifinde bulunarak herkesi hareket etmeye çağırdı.

Her yaşa farklı antrenman

Çocuklara yönelik oyun şeklinde idmanların, gençlere yönelik sportif aktivite içeren antrenmanların, ileri yaşlarda ise daha çok eklem, kas ve kemikleri muhafazaya yönelik istikrar ve uyumu artıran idmanların tercih edilmesinin yanlışsız olduğunu vurgulayan Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Eklem hareket açıklığını, eklem bağlarının ve kasların esnekliğini, ekran başında çalışanlar için boyun, sırt ve bel sıhhatini koruyan idmanların tercih edilmesi daha sağlıklıdır. Bilhassa esnekliği artırıcı idmanlar bu etapta değerli. Sirkülasyon ve teneffüs sistemimizin, mesken içindeki hareket yetersizliğinden olumsuz etkilenebileceğini unutmamalıyız” dedi.

Günde 3 kere, 10-15 dakika hareket edilmeli

Prof. Dr. Semih Akı, günde 3 parti halinde 10-15 dakikalık, tüm eklem kümelerine yönelik eklem hareketini, kas kuvvetini, bağların esnekliğini ve dengeyi muhafazaya yönelik olarak örnek program paylaştı:

Omuzlarınızı gevşeterek yavaşça üst kaldırıp indirin.

Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın. Bu halde 10-15 saniye kalın.

Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın, bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, gövdenizi öne gerçek bükerek kollarınızı yere paralel hale getirin, 10-15 saniye bu formda kalın.

Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın, bu formda 10-15 saniye kalın.

Başınızı yavaş bir formda öne gerçek eğin ve bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Başınızla tıpkı hareketi geriye, sağa ve sola döndürerek tekrarlayın.

Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu açarak üst hakikat esneyin, bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Bir elinizi belinize koyun, öteki kolunuzu uzatın ve elinizin belde olduğu tarafa gerçek eğilin, bu biçimde 10-15 saniye kalın, sonra başka tarafa tekrarlayın.

Her iki elinizi başka taraf omzunuzu kavrayacak formda gövdenize dolayın, bu formda 10-15 saniye kalın.

Esneme ve gevşeme hareketleri

Boyun ve omuz için

Boynunuzu esnetmek için, başınızı sola çevirin. 5 saniye boyunca bu konumda kalın ve sonra sağa çevirerek 5 saniye de bu konumda kalın. Başınızı öne gerçek eğip çevirin. Daha sonra birebir hareketi sağa hakikat tekrar edin ve her birini 5’er sefer uygulayın.

Boyun ve omuzlar için kollarınızı kaldırmadan yanlarda tutarak omuzlarınızı kaldırın (omuz silkme gibi) ve 5 saniye boyunca bu türlü kalın. Bu hareketi 5 defa tekrar edin.

Bel ve sırt için

Oturur vaziyette dimdik durun yavaş yavaş üst gövdenizle dizlerinize hakikat eğilin. Kollarınızı kalçalarınıza hakikat sarın. Derin nefes alarak 20 saniye bu konumda kalın. Daha sonra olağan oturma durumunuza geri dönün. Bu hareketi 5 kere tekrarlayın.

Oturur konumda ellerinizi sırtınızın alt kısmına yerleştirin ve beliniziden yavaşça geriye gerçek esneyin. 10 saniye bu konumda kalın ve birebir hareketi 5 sefer tekrarlayın.

Dik konumda ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyun ve sola hakikat eğilin. 5 saniye boyunca poziyonunuzu koruyun. Dik pozisyona geldikten sonra tıpkı hareketi sağ tarafa eğilerek tekrar edin. Hareketi her bir istikamete 5’er defa tekrar edin.

Bacaklar için

Otururken ayaklarınızın parmak uçlarına basarak topuklarınızı havaya kaldırın. 10 saniye boyunca bu halde tutun ve bırakın. Daha sonra parmaklarınızı üst yanlışsız kaldırın. Bu hareketi 10’ar kere tekrar edin.

+65 yaş için idman teklifleri

Hareketsizlik ve kas kuvvet kitlesinin azalması, bilhassa ileri yaş için de önemli bir risk ögesi. COVID-19 nedeniyle uzun müddettir meskende kalan 65 yaş ve üzeri her bireyin, meskendeki hareketsizlik nedeniyle sirkülasyon ve teneffüs problemleri yaşayabileceğini unutmamalıyız. Bu doğrultuda da 65 yaş ve üzerinde olanlar sokağa çıktıklarında, yokuş olmayan düz bir yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapabilir. Halsizlik ya da nefes darlığı üzere yürüyüşe bağlı rastgele bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda ise yürüyüşü bitirmeliler. Yürüyüşün esneme hareketiyle sonlandırılması yararlı olacaktır. Yürüyüşün yanı sıra eklem, kas, kemik muhafazaya yönelik istikrar ve uyumu artıran antrenmanlara, teneffüsü sağlayan diyaframa, göğüs kafesine yönelik idmanlara de kıymet verilmeli. 65 yaş üstü için konutta ve sokakta yapılabilecek kolay antrenman teklifleri:

Bir elinizi belinize koyun, öteki kolunuzu uzatın ve elinizin belde olduğu tarafa gerçek eğilin, bu halde 10-15 saniye kalın, sonra öbür tarafa tekrarlayın.

Omuzlarınızı gevşeterek yavaşça üst kaldırıp indirin.

Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın. Bu halde 10-15 saniye kalın.

Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın, bu formda 10-15 saniye kalın.

Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, gövdenizi öne hakikat bükerek kollarınızı yere paralel hale getirin, 10-15 saniye bu formda kalın.

Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş üzere yaklaştırın. Bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Başınızı yavaş bir formda öne hakikat eğin ve bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Başınızla tıpkı hareketi geriye, sağa ve sola döndürerek tekrarlayın.

Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu açarak üst hakikat esneyin, bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Her iki elinizi öteki taraf omzunuzu kavrayacak halde gövdenize dolayın, bu biçimde 10-15 saniye kalın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı