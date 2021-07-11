Pandemi Saç Trendlerini de Değiştirdi

Pandemi herşeyi olduğu üzere saç trendlerini de etkiledi. Ömür biçimlerinin hal değiştirmesi, koronavirüs önlemleri ve meskenden çalışma modeli saçların uzunluklarından renklerine kadar farklı bir saç modası yarattı. Ünlü müzikçi Tarkan’ın son paylaşımındaki uzun saçlı hali ünlü saç tasarımcılarının “uzun saçlı erkekler, kısa saçlı kadınlar” trend tarifini bir defa daha doğrulamış oldu.

Yaklaşık 350 bin kuaförün iştirakiyle dünyanın en büyük saç tasarım yarışı unvanına sahip BTC One Shot Hair’da geçen yıl 5. ve 2019 All Stars Challenge Türkiye 1.si olan Kuaför Ersin Seçilmiş bu yılın saç trendlerini ve pandeminin tesirini kıymetlendirdi.

Seçilmiş; “Pandemi nedeniyle erkekler saçlarını uzattı, biz de buna bağlı olarak yılın uzun saç trendlerini belirledik. Uzun erkek saçlarında hareketli ve katlı kısımların daha bariz durmasını sağlamak için doğal ışıltılı renklerle tamamlanan maskülen bir usul oluşturduk. Bu da erkek saç modasında yeni bir devri başlattı. Şu günlerde birçok ünlünün toplumsal medya hesaplarında bu uzun saç üslubunu görüyorum. Örneğin en son dünya starımız Tarkan’ın bir paylaşımında buna şahit oldum. Bayanlar ise durum tam aksisi değişti. Fön, kesim ve boya süreçlerini tekrarlamanın zahmetinden ve bilhassa konuttan çalışan bayanların katıldıkları çevrimiçi toplantılarda bakımlı ve şık görünmeleri gerekliliği onları kısa saça yönlendirdi. Kısa saçın avantajlarını daha fazla yaşayan bayanlar böylelikle kısa saç trendlerini yakından takip etmeye başladı”dedi.

Türk kuaförlerini ve Türk berber sanatını milletlerarası platformlarda temsil eden Seçilmiş, bu yıl da Hollywood yıldızlarının saçlarını tarayan ve trendleri belirleyen kuaförlerin olduğu BTC One Shot Hair’ın birinci 100’üne seçildi ve birinci sıralara adım adım ilerliyor. Çok yakında açıklanacak “dünyanın birinci 10 kuaförü” sıralamasının en güçlü adayları ortasında sayılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı