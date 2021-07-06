Pandemi Sonrası Dünya’da Düzenlenen İlk Kozmetik Fuarı BeautyEurasia 11.623 Kişi ile Ziyaretçi Akınına Uğradı.

Kozmetik ve şahsî bakım bölümlerinin temsilcilerinin buluştuğu Avrasya’nın en büyüğü Milletlerarası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı-BeautyEurasia ziyaretçiler ve iştirakçiler tarafından ağır ilgi gördü.

Hyve Group tarafından organize Avrasya’nın en büyük kozmetik fuarı olan 16. Milletlerarası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia 16-18 Haziran tarihleri ortasında 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Pandemi periyodu sonrası kozmetik kesimindeki hareketlilik kendini BeautyEurasia’da gösterdi. 2019 yılına nazaran ziyaretçi yoğunluğunu 58 arttıran fuarı bu yıl 11.623 kişi ziyaret etti. Fuar yerli yabancı kesim profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde iştirakçi firmalar; Irak , Kanada , Filistin , İspanya , Ekvator , Ukrayna , Kamerun, Tunus, Mısır , Kazakistan, Pakistan, Kamerun, Uganda, Uruguay, Gürcistan, Hollanda, Nijerya, Makedonya, Romanya, Kosova, Filistin, Lübnan ve Bosna Hersek’in ortalarında bulunduğu toplamda 56 ülkeden 150’ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı ile online olarak bir ortaya gelme fırastı buldu. İştirakçiler ile satın almacılar ortasında toplamda 2.500 den fazla iş görüşmesi gerçekleşerek kozmetik bölümü ihracatına direkt katkı sağlandı

16. Memleketler arası Kozmetik, Hoşluk, Kuaför Fuarı BeautyEurasia, 15 yıldır olduğu üzere 2021 yılında da iştirakçilerine milletlerarası alıcılar ve dal uzmanları ile buluşma, iştirakçilerin eserlerini geniş kitlelere tanıtma ve yeni iş iştirakleri kurabilme fırsatı sundu. Yaşanan global pandemi nedeniyle toplumsal alışkanlıkların değişmesine hatta insanların uzun bir müddet meskenlerinde kalmalarına karşın kozmetik dalı geçtiğimiz yıla oranla büyümeye orta vermeden devam etti. Salgının birinci periyotlarında mağazaların kapanmasıyla satışlar bir süre azalsa da, e-ticaret kullanımının süratle artması sayesinde kozmetik dalı tekrar canlandı ve ülke iktisadına artarak katkıda bulunmaya devam etti. Pandemi sürecinde ithalatın sistemli olarak düşmesi ve ihracatın birebir biçimde yükselişte olması fuarın kıymetli satış sayılarıyla tamamlanmasında büyük rol oynadı.

Memleketler arası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia’nın 16’inci kere düzenlenmesinden ötürü memnuniyetini lisana getiren Hyve Küme Bölge Yöneticisi Kemal Ülgen şunları söyledi: ‘’Türkiye’de her yıl kıymetli büyüme kaydeden kozmetik dalı, hayatın her alanındaki tesirleriyle tüm dünyanın sarsıldığı Kovid 19 salgınına karşın ülke iktisadına katkısını sürdürmeye devam ediyor. Kozmetik kesimi Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı Mart ayında yayınladığı rapora nazaran yılda 10 büyüyen kozmetik kesimi, 15 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı. Kozmetikte ithalatın daima olarak azalması, ihracatın ise tertipli olarak yükselmesi, dalı Türkiye’deki başka bölümlerden ayıran en değerli özellik olarak dikkat çekti. ‘’

BeautyEurasia 2021’de Birbirinden İlgi Cazip Oturumlar/Etkinlikler İle İştirakçilere İlham Verdi.

Üç gün süren fuarda ilham veren konuşmalar, marka kıssaları, workshoplar, trendler ve saç gösterileri gerçekleştrildi. Dala taraf veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen aktiflik programıyla dal profesyonelleri ve influencerları ağırlayan fuar, sektörel trendleri, teknolojik gelişmeleri, yasal mevzuatları ve ihracatı artırmak başlıklı hususlarda iştirakçilerin bilgilerini güncelledi. Ayrıyeten yabancı yatırımcılar, mahallî üreticiler, satın almacılar ve karar vericiler için sektörel bir yol haritası oluşturuldu.

Fuarın açılış gününde İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Lider Yardımcısı İmer Özer, fuar iştirakçileri ve ziyaretçilerine, nitelik ile ayrışmanın kıymetinden bahsettiği “İhracatın Kalbindeki Dal: Kozmetik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Tıpkı vakitte fuarın birinci günü gerçekleştirilen en ilgi cazibeli etkinliklerinden biri ise ünlü makyaj uzmanı Fezi Altun’un dönem makyaj trendlerini anlattığı ve Didem Soydan’a uyguladığı makyaj uygulamasıydı.

Fezi Altun’un ziyaretçiler ile organize ettiği özel bir fuar tipi gerçekleştirildi. Ziyaretçilere hoşluk ve kozmetik profesyonelleri ile tanışma imkanı verirken Fezi Altun’dan makyaj tüyoları alındı. Başka yandan kozmetik- teknoloji ilgisi bu sene en ilgi çeken bahislerden biriydi.

HifaceApp Kurucusu Hüseyin Tamer bahisle ilgili kendi geliştirdikleri HIFACEAPP uygulamasıyla artırılmış sanal gerçeklik dayanağıyla kozmetik eserlerini satın almadan evvel nasıl denenebileceğini anlattı. Melo App CEO’su Melis Bilgili Baki ise pandemi şartlarında geliştirdikleri uygulama ile ferdî bakım ve hoşluk hizmetlerinin en süratli yollar ile teslim edildiğine dikkat çekti.

Fuarın ikinci gününde ise pandemi ve e-ticaret konusu Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Note Cosmetics Genel Müdür Yardımcısı Burak Günenç ve Smart Digital E – Ticaret Danışmanlık Kurucusu Sibel Dervişoğlu’nun katıldığı oturum ile anlatıldı.

Fuarın üçüncü gününde ise Selin Beauty’nin kurucusu ve sahibi Selin Ciğerci, markasının ilham veren muvaffakiyet kıssasını ziyaretçilere anlattı.

Türkiye iktisadının taşıyıcı kesimleri için düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir ortaya getiren Hyve Group’un 16-18 Haziran 2021’de düzenlediği 16. BeautyEurasia Fuarı’na T.C. Ticaret Bakanlığı da takviye verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı