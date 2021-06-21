Pandemi sonrası Dünya’da ilk kez gerçekleştirilen kozmetik fuarı BeautyEurasia ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı

Hyve Group tarafından organize edilen ve Avrasya’nın en büyük kozmetik fuarı olan 16. Milletlerarası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia, ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın ikinci gün aktiflikleri kapsamında kesimin geleceği, trendler ve e-ticaret konuşuldu.

Keyo Digital Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Sözkesen moderatörlüğünde “E-Ticaret, Mağazaları Ele Geçirir mi?” isimli konferans gerçekleşti. Konferansa; Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Note Cosmetics Genel Müdür Yardımcısı Burak Günenç, Smart Digital E – Ticaret Danışmanlık Kurucusu Sibel Dervişoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş e-ticaret konusunda şunları söyledi: “Firmanız varsa, satacak eseriniz varsa ve bunları kime satacağınızı biliyorsanız, bizim de verdiğimiz takviyeyle birlikte e-ticaret ortamınız hazır demektir. Hem sistemi ve altyapıyı kuruyoruz hem de e-ticaret konusunda farkındalık sağlamak için gerekli eğitimleri veriyoruz. Sonuçta e-ticaret suramı 2 saatlik bir süreç. Ne kadar vakitte satışa hazır olabiliriz, açabiliriz diye soranlar oluyor. Bu bahis, mağaza sahibinin kendisine bağlı. Eser fotoğrafları, tanıtım için metinler, eser bilgileri üzere gerekli malzemeniz varsa bir günde mağazanızı açabilirsiniz”.

Note Cosmetics Genel Müdür Yardımcısı Burak Günenç, e-ticaret ve pandemi devrindeki durumlarıyla ilgili kıymetli noktaların altını çizdi: “Operasyona 2014’te başlamamıza karşın Nisan raporlarına nazaran şu anda 9 pazar hissemiz var. Bilhassa renkli kozmetik açısından bakarsak geride bıraktığımız süreç çok zordu. Pandemi bizi çok zorladı. Bilhassa maske mecburiliği olağan olarak bizi çok etkiledi. Online olarak kendimizi geliştiriyorduk lakin pandemi süreci bu faaliyetlerimizi doğal olarak hızlandırdı. Bizim müşterilerimiz eserleri denemek istiyor. Bu durum başta soruna yol açsa da bir grup tahliller geliştirdik. Alanda çalışan arkadaşlarımızla (güzellik uzmanlarımızla) yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında renk konusunda sanal (virtual) tecrübe yaşatan dijital bir tahlil ürettik. Pandemi sürecinde konutlarında kalan insanlarımız için bu tahliller hayli tesirli oldu. En büyük amacımız dijitalde gelişmek. 2020 sonrasında tüm yatırımımız dijital tarafa yönelik oldu ve bu türlü devam edecek. E-ticaretimizi büyütmek istiyoruz. Online satış sayılarımız 7-8’lerden 20’lere ulaştı. Bunu 40’lara çekmek istiyoruz. Bence e-ticaret mağazaları ele geçirmez, offline mağazalar her vakit varlığını sürdürecektir. Ancak offline mağazaların da kesinlikle e-ticarete geçeceğini düşünüyorum. Vakitle tüm mağazalar kesinlikle dijitalleşeceklerdir.”

Smart Digital E – Ticaret Danışmanlık Kurucusu Sibel Dervişoğlu’ysa Türkiye’de online mağazacılık ve e-ticaretle ilgili “Önceden bir mağaza sahibi olmanız için çok önemli bir yatırım yapmanız gerekiyordu. AVM’de kko-üçücük bir mağaza açmak bile çok zordu. Ama artık metrekare hesabı yapmadan bir mağaza açabiliyorsunuz. Mağazacılık kültürü bizde her vakit devam edecektir. Toplumumuz bu insan münasebetlerini seviyor. Lakin daha çok showroom vazifesi göreceklerdir diye düşünüyorum. Mağazacılık dijitalle ortak bir biçimde, maksat kitlenin daha süratli ulaşabileceği bir hale evriliyor. Meskenlerde kaldığımız süreçte daha evvel online alışveriş yapmamış 20 milyon kişi bu tecrübesi birinci kere yaşadı. E-ticarette çok süratli bir büyüme var. E-ticarette 2025 yılı için öngörülen sayı, şu andaki sayının 3’e katlanacağı istikametinde.” sözlerini kullandı.

Fuar yerli yabancı dal profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde iştirakçi firmalar Fransa, Almanya, Lübnan, Mısır, Kolombiya, İspanya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Uruguay, Bosna Hersek, Bahreyn, Hindistan, Polonya, Hollanda, Filistin, Sırbistan, Malezya, Ukrayna, Gana, Tunus ve Fas’ın da ortalarında bulunduğu 55 ülkeden 150’ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı ile online olarak bir ortaya gelmeye devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı