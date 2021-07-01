Pandemide endüstriyel camlara rekor talep

Pandemi cama yaradı. Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar pandemi periyodunda, meskenlerin oturma odalarından banyo ve mutfaklara kadar her alanda kullanılan işlenmiş endüstriyel cama ilginin rekor düzeyde arttığını söyledi. Yorgancılar, “İhracat amaçlarımıza kısa müddette ulaşarak toplam ciromuzu yaklaşık yüzde 50 oranında artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Eserlerini altı kıtada sayısı 60’a yakın ülkeye ulaştıran Yorglass, yarım asra yaklaşan deneyimiyle işlenmiş endüstriyel cam bölümüne öncülük ediyor. Türkiye’nin beş farklı kentinde faaliyet gösteren tesislerinde üretim yapan Yorglass, artan ihracat talepleri ve müşteri beklentilerine uygun ve en süratli formda karşılık veriyor.

352 milyar doları bulması bekleniyor

Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, gelecek beş yılda katma pahalı camlara eğilimin de artmasıyla yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi beklenen küresel düz cam pazarının, daima genişleyen kullanım alanlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için fevkalâde imkânlar taşıdığını söyledi. Yorgancılar, “Farklı araştırma şirketlerinin şimdiki kesim tahlili raporlarına nazaran 2028 yılında küresel düz cam pazar hacminin 352 milyar doları bulması beklenen dalda; pazarın büyüme dinamiklerini tetikleyen en kıymetli iki faktörün, inşaat alanındaki artan harcamalardan ve binalarda güç verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelerden kaynaklanacağı iddia ediliyor” dedi. Toplam pazarda yüzde 36 ile en büyük hisseye sahip olan temperli camlardaki yüksek talebin elektronik ve inşaata alanında büyüme ile devam edeceğinin bilgisini veren Yorgancılar, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Tahminen devirde yıllık yüzde 3,8 ortalama ile en süratli büyümenin izolasyonlu camlarda olması bekleniyor. 2020’de pandemi tesiriyle büyümesi durmuş olan küresel düz cam pazarı, 2021 prestiji ile artan tüketici talebine karşılık vermek üzere üreticilerin yatırım kararlarıyla tekrar büyümeye başladı.”

“Yoğun talep var”

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle artık meskenlerde daha çok vakit geçirildiğine dikkat çeken Yorgancılar bu değişimin bölümü etkilediğini vurguladı. Endüstriyel camların mesken, ofis ve iş yerlerinin her alanında kullanıldığını söz eden Yorgancılar, “Renkli, çift taraflı, retro, ayna ve lamine camdan çerçeve camına, yüksek performanslı teknolojik camdan fırın, kombi, ticari soğutucu ve buzdolabı camına kadar ofis, mutfak, banyo ve konut mobilyalarında kullanılan işlenmiş endüstriyel camlara iş ortaklarımızın ağır talebi var. Yüksek standartlardaki eserlerimizle pazarın taleplerini karşılamak için ağır çalıştığımız bir dönemdeyiz” diye konuştu.

İtalya, Polonya, Almanya…

Yorgancılar, endüstriyel eser dizaynlarının cam dalına taraf verdiğini söyledi. 2021’in birinci beş ayında ihracat pazarında İtalya, Polonya, Almanya, İspanya ve Kanada’nın öne çıktığını söyleyen Yorgancılar, “Ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pazar hissemiz yüzde 50, Avrupa’daki pazar hissemiz yüzde 25 düzeyinde yer alıyor. İhracat amaçlarımıza kısa müddette ulaşarak 2021 sonunda toplam ihracatımızıönceki yıla nazaran yüzde 60, toplam ciromuzu ise yaklaşık yüzde 50 artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı