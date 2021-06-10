Pandemide ev egzersizlerine ilgi artıyor

Bir buçuk yılı aşkın müddettir meskende hareketsiz geçirilen uzun saatler nedeniyle kasların esnekliklerini azaldığı için ısınma hareketlerini kesinlikle yapın. Bilhassa ileri yaş grubundaysanız ya da hipertansiyon, kalp üzere kronik hastalığınız varsa kendinizi zorlamadan bedeninizi ısındırın.

En temel hareketler olarak: Kolları yanlara, üste kaldırıp indirme, yavaşça çömelme, sandalyeye oturup kalkma, otururken bacakları düz kaldırma üzere kolay görünen fakat çok yararlı olan bu hareketleri yapın.

İdman müddetini planlayın

Antrenmanın günlük mühletini âlâ planlayın. Bir anda bedeninize kaldıramayacağı formda yüklenmeyin. Tek seferde yaklaşık 1 saat ağır spor yapmak yerine, günde 3-4 defa 15-20 dakikalık antrenmanlar yapın. Aksi takdirde uzun müddettir hareketsiz kalmış olan kaslar ve eklemler çok zorlanma ile yarar yerine ziyan görebilir.

İdmanın derecesini kademeli artırın

Isınma hareketleri ile bedenin esnekliğini oluşturmaya başladıktan sonra, hareketlerin sayısını ve süreyi kademeli olarak artırın. Aksi takdirde kalp damar sistemine çok yüklenmeler olabilir.

Rastgele bir sıhhat sıkıntınız yoksa da, sakatlıklara neden olmamak için kesinlikle eklemlerin esneklik kazanması için hafif hareketlerle ısınarak başlayın. Antrenmanın sıklığını ve tekrar sayısını yavaş yavaş artırın.

Isındıktan sonra bu hareketleri yapabilirsiniz: Ayakta yahut yatarak yapılacak hem omurga hem kol ve bacaklar için esneme hareketlerinden sonra sadece beden tartısının kullanıldığı yahut elastik bant üzere gereçlerle direnç alındığı idmanlar yapılabilir.

Soğuma hareketlerini katiyen ihmal etmeyin

Pek çok bireye, antrenman bitirilirken soğuma hareketlerini yapmak gereksiz üzere görünebiliyor fakat bilakis çok kıymetli. Tıpkı idmana başlamadan yapılan ısınma hareketleri üzere, idmanın bitişinde de soğuma hareketlerinin yapılması sonradan oluşabilecek kas ağrılarının önlenmesine yardımcı oluyor.

Ortamı uygun formda havalandırın

Tüm yaş ve hasta/sağlıklı bireyler için spor yaparken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de, ortamın uygun formda havalandırılması. Spor için ülkü ortam sıcaklığı 20-24 derece olmakla birlikte, sizi direkt etkilemeyecek halde bir pencerenin açılarak içeriye pak hava, bol oksijen girmesine itina gösterin. Siz de idman yaparken nefesinizi tutmamaya, tertipli nefes alıp vermeye dikkat edin.

İdmandan iki saat evvel yemek yiyin

İdman sırasında midenin çok boş yahut dolu olmaması kıymetli olduğundan antrenmandan yaklaşık 2 saat evvel yemek yenmelidir.

Yanınızda su bulundurun

Antrenman sırasında yanınızda su bulundurun lakin su ile midenizi çok doldurmayın. Günde 2 litre su içmeyi de ihmal etmeyin.

Pamuklu kıyafetler giyin

İdman yapmak için giydiğiniz giysilerin pamuklu olması, terinizi emmesi açısından kıymetli. Ayrıyeten antrenman sırasında yanınızda bir havlu bulundurarak, terinizi silin.

Koşu bandında bu özelliğe dikkat edin

Meskende koşu bandından faydalanacaksanız, koşu yahut yürüyüş sırasında genel sıhhat durumunuza uygun süratte hareket edin, çok süratten kaçının. Piyasada çok çeşitli koşu bantları olduğundan bilhassa şok emiş özelliği olmasına dikkat edin. Koşu/yürüyüş bandına spor ayakkabı olmadan çıplak ayakla çıkmayın.

Hibya Haber Ajansı