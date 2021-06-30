Pandemide lojistiğin yıldızı “İntermodal” oldu

Milletlerarası yük nakliyatında pandemi nedeniyle birçok zorluk yaşanıyor. Lojistik şirketleri, başta şoförlere uygulanan karantinalar, hudut kapılarındaki kuyruklar ve konteyner krizi üzere sıkıntıları intermodal nakliyata yük vererek aşmaya çalışıyor. ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, insan faktörünü ve teması en aza indiren, maliyet avantajı da sağlayan intermodale ithalat ve ihracatçıların ilgisinin korona virüs sürecinde daha da arttığını belirtti.

Pandemi sürecinde memleketler arası ticaretteki yavaşlama, lojistik bölümünde iş yapış formlarını değiştirdi. ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, kara yolunun sürat avantajı azaldığı için farklı taşıma usullerinin bir ortada kullanıldığı intermodal tercihinin arttığını söyledi.

“Pandemi mahzurlarını ortadan kaldırıyoruz”

Bilhassa şoförlerin sıhhat denetimleri, karantina uygulamaları, şoför vizelerinin yenilenmesi üzere süreçlerin kara yolunda teslimat müddetlerini uzattığını hatırlatan Yalça, şoför odaklı taşımalardaki yavaşlamanın pandemi sonrasında da sürebileceğini söz etti.

Yalça, “ISD Logistics olarak ihracatçılarımızın yüklerini İstanbul’dan Halkalı çıkışlı demir yolu ile ya da Pendik ve Ambarlı çıkışlı Ro-Ro ile Avrupa ülkelerine ulaştırıyoruz. Böylelikle kara yolu kullanımını en aza indirerek pandemi mahzurlarını ortadan kaldırıyoruz.” diye konuştu.

Belirlenen müddette teslimat avantajı

Birden fazla nakliyecilik metodunun entegre biçimde kullanılması sayesinde belirlenen mühletler içerisinde teslimat yapabildiklerini anlatan Yalça, şunları kaydetti:

“İnsan faktörünü, teması en aza indirerek mümkün sıhhat ve operasyon meselelerinin da önüne geçiyoruz. İş akışlarını aksatmadan müşterilerimize maliyet avantajı sunuyoruz. İntermodal nakliyatta yükler elleçlenmeden bir taşıma aracından başkasına süratli bir biçimde naklediliyor. Bu modelin en kıymetli artısı, yüklerin neredeyse her vakit belirlenen müddette varış noktasına ulaşmasıdır. Ayrıyeten kara yolunu asgarî seviyede kullanmayı hedeflediğinden çevreci bir modeldir.”

“Her kesim için uygun ekipman altyapısı önemli”

Yalça, başta Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok noktasına intermodal nakliyecilik yaptıklarını lisana getirdi. İntermodal nakliyecilikte farklı yükler için en uygun araç ve ekipman temininin büyük değer taşıdığını vurgulayan Yalça, “Tekstil, otomotiv ve demir-çelik üzere her daldan farklı yükler için başka ekipman altyapısı çok kıymetli.” dedi.

Yalça, ISD Logistics’in özmal konteynerleri ve ekipman çeşitliliği sayesinde konteyner krizinin tesirlerini en aza indirdiğini de kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı