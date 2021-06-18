Pandemide teknoloji ürünlerine rağbet arttı

Türkiye’de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında meskenden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla tabletler başta olmak üzere teknoloji eserlerine ve çalışma mobilyalarına olan talep arttı. E-ticaret platformu Avansas’ın 2021 yılının birinci 5 ayki satış dataları kapsamında derlediği rapora nazaran, teknoloji alanında en çok satın alınan 3 eser; tablet, akıllı bileklik ve harddisk oldu.

En çok tablet, akıllı bileklik ve harddisk satın alındı

2020 yılının son 5 ayı ile 2021 yılının birinci 5 ayındaki satış bilgilerini kıyaslayan platformdan yapılan açıklamaya nazaran; tabletlerde yüzde 50, harddisk eserlerinde yüzde 93, cep telefonlarında yüzde 231 ve cep telefonu aksesuarlarında yüzde 631 artış yaşandığı belirtildi. Ay bazındaki değerlendirmede ilgili eserlerin en çok satış yapılan ayları ise; cep telefonları nisan, harddiskler mayıs, tabletler ve cep telefonu aksesuarları mart ayında olduğu açıklandı.

Koronavirüs sürecinde satın alınan teknoloji aygıtları ortasında, mesken tipi kahve makineleri de listede kendine değerli bir yer buldu. İş yerlerinin kademeli olarak kapanması ve konuttan çalışma sistemine dönülmesiyle genel olarak konut dışında kahve tüketimi azalırken, meskenlerde olan tüketim ise arttı. Avansas, buna bağlı olarak kahve makinesi satışlarında yüzde 15’lik artış yaşandığına dikkat çekerken satışların bilhassa mayıs ayında olduğunu açıkladı.

Birebir sepette tek fatura ve tek teslimat

2021 yılında ferdi teknoloji eserlerine isteğin önemli oranlarda arttığını söz eden Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Evden çalışma modeliyle, ofis teknoloji eserlerinin satışlarında düşüş yaşanmasına karşın bunun dışında kalan teknoloji kategorisindeki eserlerin toplam satış trafiğinde yüzde 40’tan fazla artış gözlemledik. Bu süreçte tüketicilerin satın alma tercihlerinde farklılık yaşandı. Biz de Avansas olarak mevcut hizmet anlayışımızdan ödün vermeden, süratli aksiyonlar alarak taleplerin tümünü karşılayabilme uğraşını gösterdik. Bu bakış açımızla teknoloji eser portföyümüzü her geçen gün genişletme kararı aldık. B2B merkezli bir platform olmamıza karşın tüketicilerin şahsî teknoloji eserlerinde de Avansas’ı tercih ettiğini görmek bizleri ayrıyeten keyifli etti. Uygun fiyatlarla tüketicilere dokunmamız ve Türkiye’nin 24 vilayetinde 1 iş gününde kendi araçlarımızla hijyenik teslimat yapmamız bu periyotta dalda farklılık yaratan bir nokta oldu birebir vakitte müşterilerimizin besin eseri satın alırken birebir sepette tek fatura ve tek teslimat ile teknoloji eserlerini de kolay kolay ekleyebilmesi, tercih edilmemizdeki tesirli nedenlerden biri oldu” dedi.

Hibya Haber Ajansı