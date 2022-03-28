GOLCÜLÜK DOĞUŞTAN GELİR

Futbolun Evliya Çelebi’si, Papen Mustafa Lakaplı eski futbolcu Mustafa Kocabey, D-Smart’ta Bol’ca Futbol’a konuk oldu. İnci Bakraç ve Emre Bol’un sorularını yanıtlayan Mustafa Kocabey, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kocabey’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

“Futbolcu kendini yetiştirebilir ancak golcülük doğuştan gelir”

Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu gibi golcü olmak için Allah vergisi bir yetenek gerekiyor ama o yeteneği geliştirmek yine oyuncuya bağlı. Şimdiki gençlerin elinde internet gibi bir kaynak var ve hangi mevkide oynamak istiyorlarsa açıp bakmaları lazım o mevkiinin en iyisi kim ve en iyi olmak için neler yapmış? Kaleciye özel antrenör tutulur ancak gol olmazsa futbol olmaz. Bu yüzden golcü kaleciden çok daha önemli. Yabancı takımların golcü antrenörü de var ancak bizim büyük kulüplerimizde bile böyle bir şey yok. Yıllarca bunun üzüntüsünü yaşadım.

“BURAK YILMAZ DENİLDİĞİ ZAMAN AKILLARA KAÇIRDIĞI PENALTI GELECEK”

Burak Yılmaz’ı o penaltının başına gittiği için tebrik etmek gerekir. O dakikada bütün Türkiye arkanızdayken o topun başına gelmek kolay değil.

Abdullah Avcı inanılmaz bir sistem getirdi ve arada yapılan nokta transferlerle sonuca ulaştı.

Ligin alt tarafı şekillendikten sonra değişmesi çok zor. Bütün sene boyunca kazanamadığın puanları ligin son haftalarında da kazanmak pek mümkün değil.

“Aileni arkadaşlarını özleyip geri döneceksen yurt dışında oynamanın bir anlamı yok”

Üst düzey paralar kazanıp, üst düzey evlerde yaşıyorlar kimi özlerlerse yanlarında yaşatmak çok zor olmamalı. Yurt dışına gitmeden zaten özlem duyacakları belli. Kariyeri zedelememek lazım.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı