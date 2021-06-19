Paradigma Kayması Işığında Humanokrasi

Türkiye’nin patron markası konferansıPeople Make The Brand’in sekizincisi, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 6 aya yayılan 4 farklı oturum ile online konferanslar dizisi formunda yapıldı. Bu yılki ana teması “Paradigma Kayması” olan konferansın, dördüncü ve son oturumu olan “Humanokrasi” dopdolu içeriğiyle keyifli konuşmalara sahne oldu.

Kürasyon ve moderasyonunu People Make The Brand’in yaratıcısı, Universum Türkiye Başkanı Evrim Kuran ile Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Direktörü Serdar Turan’ın yaptığı Humanokrasi oturumu ikilinin yaptığı açılış konuşmasındaki, “Artık hiçbir kurum tek başına karşı karşıya kaldığı sorunları çözmeye muktedir değil. İnanç telkin ederek, hipotezler kurarak, muammaları fırsatların kaynağı olarak görerek, meritokrasiyi merkeze alarak, humanokrasiyi içselleştirerek bürokrasi lanetinden kurtulabiliriz.” kelamları ile başladı.

Çarpıcı iç görüler ve sonuçların paylaşıldığı oturumdan kimi anekdotlar şöyle:

Oturumun birinci konuşmacısı Doktor-Akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç, “Her şey içinde bulunduğu ağ ile manalı. Yeni bağlantısallık kültürün bize öğrettiği şey ormanın yaprak için olduğu değil, yaprağın orman için olduğudur. Yaşamdaşlık, sahip olmak için çalışmak yerine anlamak için merak, düzgünlük ve yaratıcılık ile zihinsel akışı sağlar.” dedi.

“Önderlerin, dönüşüm sürecinde en değerli misyonu grup arkadaşlarını bu dönüşüme ortak kılmaktır.” diyen Aclan Acar Strategic Advisory Kurucusu Aclan Acar, “Rotanızı beşere, insanların gelişimine verirseniz, sonuç bürokrasinin ortadan kalkması ve sistemin yalınlaşması olur.” diyerek bağlantısallık ve yaşamdaşlığın kıymetine vurgu yaptı.

Statükoya bağlı kalındığında değişimin çok sıkıntı olduğunun altını çizenYazar-Akademisyen Francesca Gino, kelamlarına şöyle devam etti: “‘Biz bunu daima bu türlü yaptık.’ telaffuzunu sorgulayan asi yeteneklere gereksinimimiz var. Asi yeteneklerin ortak özellikleri, özgünlük, merak, perspektif, çeşitlilik ve sahiciliktir.”

Youtube İçerik İmalcisi Barış Özcan ise“İnsan İçin Teknoloji” başlığı altında,“Topluluğun gücü, açık fikirliliğin gücünden gelir. İşe yaramaz fikirlerin bile yargılanmayacağı ortamlarda parlak fikirler çıkabilir.” diyerek oturumun son konuşmasını yaptı.

Kürasyonunu Evrim Kuran Danışmanlık ve Harvard Business Review’in yaptığı 8. People Make The Brand konferansı, Speaker Agency & Fikrimahsul partnerliğinde gerçekleşti.

Aktifliğin evvelki oturumlarında, Eczacıbaşı Küme CEO’su Atalay Gümrah; McKinsey & Company Partneri Bengi Korkmaz; C-Yourculture Kurucu & CEO’su Claudia Tattanelli; Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu, Egon Zehnder Yönetici Ortağı, Yetenek Avcısı Murat Yeşildere; MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut; Google Türkiye Pazarlama Önderi (CMO) Işıl Heves; Publicis Groupe Kıdemli Danışman Rishad Tobaccowala; Teşebbüsçü, İnovasyon Uzmanı, Fütürist Axel Liebetrau; Universum Küresel CSO (Chief Sales Officer) Karl-Johan Hasselström; Muharrir, Konuşmacı, Zihin Haritaları Dizayncısı Dr. Chris Kutarna; Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Yöneticisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Kale Kümesi Lider & CEO’su Zeynep Bodur Okyay; Mindful Liderlik Uzmanı Pandit Dasa; Psikiyatr Yankı Yazgan; Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar konuşmacı olarak yer almışlardı.

Patron markalarının geleceğini şekillendiren 8. People Make The Brand konferansı, alanında uzman yerli-yabancı konuşmacıları ve ele aldığı hususlarla, bu yıl dört oturumda da ağır ilgi gördü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı