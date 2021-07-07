Parallel Universe sergisi Paribu özel gösterimine yoğun ilgi

Paribu’nun ana sponsorluğunda gerçekleşen dünyaca ünlü yapıtlarıyla bilinen Ouchhh Studio’nun Parallel Universe standının özel gösterimi, DasDas Ataşehir’de ağır ilgiyle gerçekleşti.

Kullanıcılarına süratli, kolay ve inançlı kripto para süreç hizmeti sunan, birebir vakitte kültür sanat alanına katkı sağlamayı sürdüren Paribu’nun takviyesiyle hayata geçirilen Parallel Universe Exhibition by Ouchhh’un yapay zekâ ve sanatı birleştiren yapıtları sanatseverlerle buluştu.

Mert Fırat’ın mesken sahipliğinde ve Paribu özel gösteriminde konuşan Paribu CEO’su Yasin Oral; “Artık sanat, teknolojinin de yardımıyla çok farklı bir tecrübe inşa ediyor. Paribu olarak teknoloji ve kültür sanat alanlarında sorumluluk alan bir platformuz. Paribu olarak DNA’mızda her vakit teknoloji ve sanat var. Finansal dönüşümün temsilcisi olarak DasDas’la birlikte sürdürülebilir işler yapmaktan çok mutluyuz. Parallel Universe ile bu iki bileşeni bir ortada deneyimleyeceğiz. Yarının sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Sanatçı Mert Fırat ise, Paribu’ya sanatı desteklediği ve kitlesini sanatla buluşturduğu için teşekkür etti.

Özel gösterim daveti, katılan isimlerin yapay zekâ/veri yapıtlarından oluşan etkileyici sergiyi ziyaretiyle sonlandı.

DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki sahnesinde yer alan stant yaz boyunca sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı