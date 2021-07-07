Volvo Trucks, yeni Volvo FM’i tanıttı

Volvo Trucks, yeni Volvo FM’i tanıttı

 Temsa İş Makinalarının distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, daha yüksek düzeyde konfor, güvenlik ve
Ana Sayfa Kültür & Sanat 7 Temmuz 2021 11 Görüntüleme

Parallel Universe sergisi Paribu özel gösterimine yoğun ilgi

Parallel Universe sergisi Paribu özel gösterimine yoğun ilgi

Paribu’nun ana sponsorluğunda gerçekleşen dünyaca ünlü yapıtlarıyla bilinen Ouchhh Studio’nun Parallel Universe standının özel gösterimi, DasDas Ataşehir’de ağır ilgiyle gerçekleşti.

Kullanıcılarına süratli, kolay ve inançlı kripto para süreç hizmeti sunan, birebir vakitte kültür sanat alanına katkı sağlamayı sürdüren Paribu’nun takviyesiyle hayata geçirilen Parallel Universe Exhibition by Ouchhh’un yapay zekâ ve sanatı birleştiren yapıtları sanatseverlerle buluştu.

Mert Fırat’ın mesken sahipliğinde ve Paribu özel gösteriminde konuşan Paribu CEO’su Yasin Oral; “Artık sanat, teknolojinin de yardımıyla çok farklı bir tecrübe inşa ediyor. Paribu olarak teknoloji ve kültür sanat alanlarında sorumluluk alan bir platformuz. Paribu olarak DNA’mızda her vakit teknoloji ve sanat var. Finansal dönüşümün temsilcisi olarak DasDas’la birlikte sürdürülebilir işler yapmaktan çok mutluyuz. Parallel Universe ile bu iki bileşeni bir ortada deneyimleyeceğiz. Yarının sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Sanatçı Mert Fırat ise, Paribu’ya sanatı desteklediği ve kitlesini sanatla buluşturduğu için teşekkür etti.

Özel gösterim daveti, katılan isimlerin yapay zekâ/veri yapıtlarından oluşan etkileyici sergiyi ziyaretiyle sonlandı.

DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki sahnesinde yer alan stant yaz boyunca sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

İclal Aydın okurlarıyla D&R canlı yayınında buluştu

İclal Aydın okurlarıyla D&R canlı yayınında buluştu